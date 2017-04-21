Задержанный в Самаре украинец, который, по сведениям силовиков, занимался шпионажем для Минобороны Украины, депортирован. Его отправили в Донецк, так как именно оттуда он прибыл на территорию Российской Федерации.
27-летний гражданин Украины, по его словам, приехал в Самарскую область, чтобы устроиться волонтером в благотворительный фонд. Попутно он собирал информацию о важных транспортных и военных объектах, которые расположены в областном центре и на соседних территориях. По данным силовиков, в течение шести часов «волонтер» успел составить схему расположения полицейских постов и камер наблюдения на самарском железнодорожном вокзале. По показаниям задержанного, в прошлом году он по заданию также посетил Ростов-на-Дону, собирал информацию о военных объектах в районе Донецка.
По данным федеральных изданий, в Минобороны Украины заявили, что задержанный в Самаре мужчина не имеет отношения к украинским разведывательным органам.
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