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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Пойман налетчик, который вынес из самарского банка около миллиона

Пойман налетчик, который вынес из самарского банка около миллиона

Самарские силовики сообщили о задержании подозреваемого в ограблении отделения самарского банка. Преступление было совершено 31 марта на улице Победы. В офис зашел посетитель в маске с прорезями для глаз и капюшоне и вооруженный пистолетом. Он потребовал отдать ему все деньги, 
18 апреля 2017, 10:29
В Самаре схвачен украинский шпион

В Самаре схвачен украинский шпион

Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.

Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения 

13 апреля 2017, 12:20
В Тольятти задержали четверых фальшивомонетчиков

В Тольятти задержали четверых фальшивомонетчиков

Силовики обнаружили в машине Renault Logan 37 поддельных денежных купюр - достоинством 5 тысяч рублей каждая. При поддержке спецназа задержаны четверо мужчин, которые ехали в этой легковушке. У одного из них при себе был заряженный травматический пистолет. Изъяты 50 тысяч 

10 апреля 2017, 05:30
В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.

В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с 

6 апреля 2017, 12:25
Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии задержан и этапирован в Москву

Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан представителями силовых структур и доставлен в Москву, сообщают сегодня российские информагентства. Причины случившегося на данный момент неизвестны.
Пассажиры самолета, видевшие Соловьева в сопровождении правоохранителей, рассказали журналистам, что на руках руководителя региона были наручники. Пока 

4 апреля 2017, 09:28
Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

Из Самарской области за прошлый год депортировали почти 900 мигрантов

598 из них покинули губернию за свой счет. Показатели в сравнении с предыдущим годом выросли. Тогда были депортированы 730 нелегалов, всего половина оплатила дорогу самостоятельно.
9 января 2017, 05:08
Никите Джигурде грозит штраф и выдворение из России

Никите Джигурде грозит штраф и выдворение из России

Полиция выясняет, на каких правах артист из Украины проживает в Москве. Проверка инициирована адвокатом жены Джигурды, фигуристки Марины Анисиной.
В октябре женщина подала на развод, заявив, что не намерена терпеть "приступы агрессии", которым был подвержен шоумен. В суде Джигурда заявил, 

11 ноября 2016, 05:21
Суд Самары депортировал пастора из США, который приехал венчать однополую пару

Суд Самары депортировал пастора из США, который приехал венчать однополую пару

Пастора из США Джеймса Фрэнсиса Малкахи обязали в 5-дневный срок покинуть пределы РФ, такое решение вынес Советский районный суд Самары, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Карину Арутюнян, адвоката американского гражданина. Кроме того, американского священника обязали уплатить штраф в 
10 июля 2016, 04:46
В Самарской области в теплицах незаконно трудились 26 нелегалов из Китая

В Самарской области в теплицах незаконно трудились 26 нелегалов из Китая

В тепличном комплексе, расположенном в лесополосе Алексеевского района, сотрудники миграционной службы обнаружили сразу 26 граждан Китая, которые около года незаконно находились на территории России, выращивая овощи без разрешения на право работы. 18 мужчин и 8 женщин помещены в спецприемник. Судом 
16 сентября 2015, 04:44
Фредерик Форсайт более 20 лет шпионил на MI6

Фредерик Форсайт более 20 лет шпионил на MI6

Знаменитый английский писатель, которому неделю назад исполнилось 77 лет, более двух десятков лет состоял на службе внешней разведки своей страны. Об этом поведал сам Форсайт, посчитав, что его признание теперь никому не принесет вреда - уже нет ни ГДР, ни 
31 августа 2015, 05:05
Предатель Королевского ВМФ

Предатель Королевского ВМФ

Офицер Королевского военно-морского флота Великобритании был осужден на восемь лет тюремного заключения за попытку передать военные секреты о ядерных подводных лодках агентам службы контрразведки МИ-5, которые выдавали себя за шпионов из России, сообщает Русская служба Би-би-си.

Эдвард Девенни решил собирать секретные 

27 декабря 2012, 09:53
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