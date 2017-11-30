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В блогах: Тольятти - столица Быдлостана?
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28 ноября 2017, 08:10
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Годовалая девочка в Тольятти отравилась канцелярским клеем
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28 ноября 2017, 05:44
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В блогах: уникальный пикап Lada за бесценок продают в Тольятти
В паблике Drom.ru соцсети "ВКонтакте" сообщили, что в Тольятти за бесценок продают уникальный пикап Lada: "За автомобиль, сделанный в 2000-х годах в единственном экземпляре, просят всего 50 тысяч рублей. Сначала посмотрите на фото 2004 года. "Красота!" - скажете вы. …
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27 ноября 2017, 10:54
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Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП
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24 ноября 2017, 04:17
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Украинского шпиона из Самары отправили в Донецк
Задержанный в Самаре украинец, который, по сведениям силовиков, занимался шпионажем для Минобороны Украины, депортирован. Его отправили в Донецк, так как именно оттуда он прибыл на территорию Российской Федерации.
27-летний гражданин Украины, по его словам, приехал в Самарскую область, чтобы устроиться волонтером …
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21 апреля 2017, 10:57
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В Самаре схвачен украинский шпион
Сотрудники областного управления ФСБ и полиции задержали украинского разведчика на железнодорожном вокзале в Самаре. Он фиксировал схемы расположения помещений, видеокамер, охранников и полицейских, их количество, пропускной режим на всех входах и выходах.
Молодой человек рассказал, что принадлежит к агентурному аппарату подразделения …
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13 апреля 2017, 12:20
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Фредерик Форсайт более 20 лет шпионил на MI6
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31 августа 2015, 05:05
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Предатель Королевского ВМФ
Офицер Королевского военно-морского флота Великобритании был осужден на восемь лет тюремного заключения за попытку передать военные секреты о ядерных подводных лодках агентам службы контрразведки МИ-5, которые выдавали себя за шпионов из России, сообщает Русская служба Би-би-си.
Эдвард Девенни решил собирать секретные …
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27 декабря 2012, 09:53