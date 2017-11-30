Задержанный в Самаре украинец, который, по сведениям силовиков, занимался шпионажем для Минобороны Украины, депортирован. Его отправили в Донецк, так как именно оттуда он прибыл на территорию Российской Федерации.

27-летний гражданин Украины, по его словам, приехал в Самарскую область, чтобы устроиться волонтером …