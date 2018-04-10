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Материалы по теме:

Главный судебный пристав Самарской области ушел с поста

Главный судебный пристав Самарской области ушел с поста

В Самарской области будет назначен новый главный судебный пристав. Экс-руководитель управления ФССП России по Самарской области Владимир Князев (на верхнем фото) покинул 
3 апреля 2018, 11:18
Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранская прокуратура провела проверку исполнения жителями города миграционного законодательства. В итоге, в поле зрения работников надзорной  службы попал мужчина. Оказалось, что он занимался фиктивной пропиской мигрантов. За четыре года сызранец оформил регистрацию для шестерых человек. Прописывал он их в разрушенном 

30 марта 2018, 01:10
Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнего мужчину. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По информации следствия, в ноябре-декабре прошлого года обвиняемый пришел в местный многофункциональный центр. Он прописал в своей квартире 13 граждан Узбекистана. Однако на данной жил площади эти 

27 марта 2018, 06:15
Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

В Самарской области местная жительница пожаловалась судебным приставам на неприятный запах и гарь из магазина в жилом доме. Женщина жила на втором этаже, а торговая точка находилась прямо под ее квартирой. Помимо торговли, в магазине готовили выпечку.
 
«От этого 

23 марта 2018, 05:25
Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

По итогам 2017 года управление службы судебных приставов по Самарской области завершило 1 миллион 600 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 238 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом количество исполнительных производств выросло на 243 тысячи, а сумма взысканий 
16 марта 2018, 12:11
2000 самарцев признаны банкротами

2000 самарцев признаны банкротами

По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году 

15 марта 2018, 06:13
Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

В Тольятти раскрыто жесткое двойное убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний безработный мужчина, ранее не судимый. Тела жертв были обнаружены в квартире дома на бульваре Луначарского. Убиты 32-летний мужчина 
13 марта 2018, 05:21
Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали в ночном клубе в Самаре

Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали в ночном клубе в Самаре

В Самаре раскрыто похищение человека. Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали его в танцевальном ночном клубе несколько часов. За освобождение похищенного, преступники потребовали от его жены выкуп - 50 тысяч рублей.

Похищение было совершено в городе Кинель. На улице Промышленности преступники 

22 февраля 2018, 11:09
Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов

Приставы Самарской области за январь выдворили из страны 58 нелегалов

С территории Самарской области в январе 2018 года на родину отправили 58 нелегалов.

«Мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них 

1 февраля 2018, 01:02
Из Самарской области выдворили шестерых мормонов

Из Самарской области выдворили шестерых мормонов

В Самарской области были задержаны шестеро молодых мормонов. По данным правоохранительных органов, миссонеры нарушили законодательство России. Они не встали на миграционный учет. 

Было установлено, что молодые люди являются гражданами США. Возраст представителей Церкви Иисуса Христа Святых последних дней составляет от 19 до 25 

25 августа 2016, 02:47
В Самаре поймали и выдворили проститутку из Нигерии

В Самаре поймали и выдворили проститутку из Нигерии

Самарские судебные приставы сообщили о выдворении иностранки, которая занималась в городе предоставлением интим-услуг. Установлено, что гражданка Нигерии находилась на территории РФ без необходимого разрешения более 90 суток, что является нарушением миграционного законодательства. 

 

Нелегалку отправили в Москву, где в аэропорту Внуково её 

3 июня 2016, 09:34
Самарские приставы отправили на родину нелегалов из Азербайджана и Китая

Самарские приставы отправили на родину нелегалов из Азербайджана и Китая

В региональном управлении федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили о выдворении с территории России пятерых нелегальных мигрантов. На родину отправили троих граждан Азербайджана. Они улетели из московского аэропорта «Домодедово».

Кроме того, ещё двое нелегалов отправились в Поднебесную. Гражданки Китая 
27 мая 2016, 09:57
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