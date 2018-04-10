В Самаре раскрыто похищение человека. Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали его в танцевальном ночном клубе несколько часов. За освобождение похищенного, преступники потребовали от его жены выкуп - 50 тысяч рублей.

Похищение было совершено в городе Кинель. На улице Промышленности преступники …