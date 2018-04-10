В Самарской области судебные приставы за первые три месяца 2018 года выдворили за нарушение миграционного законодательства почти 200 иностранцев. Всего за переделы РФ отравлено 178 нелегалов. 122 мигранта уехали за свой счет. За первую неделю апреля выдворено еще 15 нарушителей – из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Вьетнама. Как правило, мигранты приезжают в страну через контрольно-пропускные пункты. Однако, по истечении разрешенных 90 суток пребывания добровольно не уезжают, чем нарушают правила пребывания на территории РФ. Наказание за такое нарушение – от двух до пяти тысяч рублей штрафа и принудительное выдворение. Кроме того, нарушителей не пустят в Россию в течение пяти лет.
«Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат таких граждан за их счет. Такой метод работы достигается, в том числе, благодаря взаимодействию руководства Управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов»,- сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Самарской области.
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