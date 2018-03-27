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Материалы по теме:

Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Немало хлопот доставил судебным приставам житель Кошкинского района области. Мужчина задолжал 540 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Долгое время он не устраивался на работу, что не давало приставам взыскать с него законные алименты. Тогда ему назначили 100 часов обязательных 

27 марта 2018, 12:14
Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двое жителей Сызрани пошли под суд по подозрению в серии крупных краж из гаражей. Ущерб, нанесенный в результате их преступной деятельности, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

По версии правоохранитлей, злоумышленники действовали по заранее оговоренному плану. Роли каждого были тщательно 

27 марта 2018, 10:13
Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего жителя поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.

Молодой человек был задержан в октябре прошлого года после того, как в его квартире прошел обыск. Правоохранители обнаружили у него массу свертков 

26 марта 2018, 07:41
Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

Самарский гарнизонный военный суд ждет нового председателя

26 марта Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит заявление Игоря Пака о рекомендации сделать его кандидатом на долж­ность председателя Самарского гарнизонно­го военного суда по конкурсу. Это место стало вакантным в ноябре 2017 года, после того, как прежний руководитель судебного подразделения Алексей 

26 марта 2018, 05:36
Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

Жесткое двойное убийство в квартире мигрантов раскрыто в Тольятти

В Тольятти раскрыто жесткое двойное убийство. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний безработный мужчина, ранее не судимый. Тела жертв были обнаружены в квартире дома на бульваре Луначарского. Убиты 32-летний мужчина 
13 марта 2018, 05:21
Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали в ночном клубе в Самаре

Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали в ночном клубе в Самаре

В Самаре раскрыто похищение человека. Четверо мужчин похитили мигранта и удерживали его в танцевальном ночном клубе несколько часов. За освобождение похищенного, преступники потребовали от его жены выкуп - 50 тысяч рублей.

Похищение было совершено в городе Кинель. На улице Промышленности преступники 

22 февраля 2018, 11:09
Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов

Жительницу Новокуйбышевска оштрафовали за фиктивную прописку мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнюю местную жительницу. Ее обвиняли в фиктивной прописке мигрантов.

В декабре прошлого года фигурантка дела направила в госорганы бумаги, в которых говорилось о том, что она поселила у себя 13 человек из Узбекистана и Армении. Однако 
20 февраля 2018, 04:33
В Самаре задержали банду мигрантов, грабившую по вечерам одиноких горожан

В Самаре задержали банду мигрантов, грабившую по вечерам одиноких горожан

Выходцы из соседней республики «рыскали» по городу на такси в поисках очередной новой жертвы. Затем нападали на прохожего, избивали его и грабили.

На след преступной группы сотрудникам полиции удалось выйти через таксиста, который пользовался ворованным телефоном. Сначала он утверждал, 
1 января 2018, 05:05
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