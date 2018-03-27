В Новокуйбышевске осудили 37-летнего мужчину. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
По информации следствия, в ноябре-декабре прошлого года обвиняемый пришел в местный многофункциональный центр. Он прописал в своей квартире 13 граждан Узбекистана. Однако на данной жил площади эти люди никогда не появлялись.
Во время заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в своем проступке. С учетом мнения государственного обвинителя подсудимый был признан судом виновным в совершении указанного преступления и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца условно с испытательным сроком 1 год 2 месяца, сообщает прокуратура Самарской области.
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