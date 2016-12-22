Марину Герасимову, которую подозревают в мошенничестве, не удалось отправить под арест в шестой раз.

Второй человек ликвидированной за экстремизм партии «Воля» Марина Герасимова остается под домашним арестом до завершения курса лечения. Как уже рассказывала «ТЕРРА», женщину обвиняют в мошенничестве – бывшая …