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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Прощание с Екатериной Вашуркиной проходило в доме мамы. Она была ее единственной дочерью. Убитые горем родители до сих пор не могут поверить в случившееся. Версий преступления у них нет. Напомним, что в ночь на 11 декабря на семейную пару в 

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В основу дела легли материалы проверки 

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16 ноября 2016, 11:09
Второй человек в партии «Воля» до сих пор на свободе

Второй человек в партии «Воля» до сих пор на свободе

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Второй человек ликвидированной за экстремизм партии «Воля» Марина Герасимова остается под домашним арестом до завершения курса лечения. Как уже рассказывала «ТЕРРА», женщину обвиняют в мошенничестве – бывшая 

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Заместителя Светланы Пеуновой (Лада-Русь) госпитализировали из зала суда

Заместителя Светланы Пеуновой (Лада-Русь) госпитализировали из зала суда

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В феврале Герасимову обвинили в мошенничестве и арестовали. После четырех месяцев в СИЗО меру пресечения изменили на домашний арест. 

21 октября 2016, 10:02
Партию Светланы Пеуновой

Партию Светланы Пеуновой "Воля" ликвидируют

Партия "Воля", зарегистрированная  в 2012 году, будет ликвидирована с формулировкой «за экстремистскую деятельность». Такое решение накануне принял Верховный суд России, удовлетворив таким образом иск федерального министерства юстиции.
Имущество политического объединения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, перейдет в собственность РФ. Ранее 

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СК создаст систему прогнозирования преступлений

Российский Следственный комитет объявил тендер на разработку особой системы, которая позволит прогнозировать преступления в интернете. Эта информация появилась на сайте госзакупок. На этот проект подразумевается потратить 2,388 млн. рублей.
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Следствие по этому громкому делу велось более четырех месяцев. В последних числах мая в одном из районов Новосибирска был найден труп чемпиона мира по каратэ 25-летнего Антона Кривошеева. С самых первых дней подозрение пало на работника автосервиса - слесаря Николая 
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В России женщина родила и убила ребенка в поезде

В России женщина родила и убила ребенка в поезде

Пассажирка поезда, следовавшего по маршруту Новый Уренгой - Новосибирск, родила ребенка в туалете и лишила его жизни. Для убийства она использовала пакет. Завернув в него ребёнка, сибирячка ждала, пока младенец перестанет дышать. В тот момент поезд проезжал мимо станции Ишим 
10 июня 2015, 03:33
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