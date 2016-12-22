В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.
Отметим, что политику заочно предъявлено обвинение в мошенничестве. По версии следствия, под руководством Пеуновой целая группа лиц обманывала людей, отнимая у них имущество. Есть решение об аресте женщины. Она объявлена в международный розыск, ее местонахождение до сих пор не известно. Добавим, что уголовные дела на сторонников обвиняемой завели в Москве, Йошкар-Оле и в Жигулевске.
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В Самаре мужчина облил бензином жену и грозился поджечь
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19 декабря 2016, 02:21
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Вынесен приговор 22-летней самарчанке, пронзившей шампуром сердце приятеля
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16 декабря 2016, 04:53
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Обвиняемую в организации финансовой пирамиды в Самаре предлагают отправить за решетку
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15 декабря 2016, 06:01
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В Самаре экс-чиновника минсельхоза будут судить за «откаты»
Экс-сотрудник минсельхоза Самарской области Антон Скоротович предстанет перед судом. Чиновник занимался развитием инфраструктуры сельских территорий. Теперь его обвинили во взяточничестве и мошенничестве.
Напомним, в ноябре два с половиной года лишения свободы получил его коллега, Александр Степанов. По версии следствия, на протяжении …
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15 декабря 2016, 01:29
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В Тольятти мошенник продал арендованный автомобиль Lada Priora
Полицейские Тольятти задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По версии силовиков, он взял в аренду автомобиль Lada Priora и продал его. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».
Машина принадлежала 35-летнему мужчине. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый взял в аренду легковушку …
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14 декабря 2016, 04:18
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Адвокаты топ-менеджера РКЦ "Прогресс" оспаривают законность обыска в ее доме
Речь о начальнике финансового управления ракетно-космического центра "Прогресс" Светлане Кирилиной. Напомним, что топ-менеджера и ее коллег подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к хищению у Роскосмоса крупной суммы денег. По предварительным оценкам, речь идет о миллиарде рублей. По версии …
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14 декабря 2016, 09:17
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В Самаре похоронили жену начальника отрадненской полиции, замдекана СамГТУ Екатерину Вашуркину
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13 декабря 2016, 04:28
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Строительство жилого дома на улице Димитрова в Самаре заморожено на неопределенный срок
Это произошло после того, как против сотрудников компании-застройщика было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Речь о некоммерческом партнерстве "Ассоциации по защите прав и законных интересов участников долевого строительства", которую организовали сами собственники жилья.
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12 декабря 2016, 07:34
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"Правая рука" Светланы Пеуновой из партии "Воля" отправилась в СИЗО
С седьмого раза полицейским все-таки удалось добиться заключения под стражу Марины Герасимовой - члена центрального совета ликвидированной партии "Воля". Накануне около девяти часов вечера решение о замене домашнего ареста на содержание в СИЗО вынес Октябрьский районный суд Самары. Рассмотрение ходатайства …
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16 ноября 2016, 11:09
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Второй человек в партии «Воля» до сих пор на свободе
Марину Герасимову, которую подозревают в мошенничестве, не удалось отправить под арест в шестой раз.
Второй человек ликвидированной за экстремизм партии «Воля» Марина Герасимова остается под домашним арестом до завершения курса лечения. Как уже рассказывала «ТЕРРА», женщину обвиняют в мошенничестве – бывшая …
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9 ноября 2016, 11:53
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Заместителя Светланы Пеуновой (Лада-Русь) госпитализировали из зала суда
Марина Герасимова, член центрального совета политической партии Воля, госпитализирована из зала суда. Накануне рассматривалось ходатайство следствия о заключении ее под стражу.
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21 октября 2016, 10:02
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Партию Светланы Пеуновой "Воля" ликвидируют
Партия "Воля", зарегистрированная в 2012 году, будет ликвидирована с формулировкой «за экстремистскую деятельность». Такое решение накануне принял Верховный суд России, удовлетворив таким образом иск федерального министерства юстиции.
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10 августа 2016, 10:25
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СК создаст систему прогнозирования преступлений
Российский Следственный комитет объявил тендер на разработку особой системы, которая позволит прогнозировать преступления в интернете. Эта информация появилась на сайте госзакупок. На этот проект подразумевается потратить 2,388 млн. рублей.
В СК планируют, что информационная система станет после соответствующего анализа сообщать, …
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1 декабря 2015, 09:37
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СК: чемпиона мира по каратэ убил автослесарь
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9 октября 2015, 02:33
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В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства 22-летней девушки
По делу об убийстве Любови Яковлевой возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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9 июля 2015, 11:23
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В России женщина родила и убила ребенка в поезде
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10 июня 2015, 03:33