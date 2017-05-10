В Самарской области десятого мая стартовал громкий уголовный процесс. В Нефтегорске судят Марину Герасимову – второго человека в иерархии ликвидированной за экстремизм Всероссийской политической партии «Воля».
Лидер движения – Светлана Пеунова, которая взяла себе новую фамилию Лада-Русь находится в международном розыске. Герасимова год назад была арестована по обвинению в мошенничестве, а позже, под домашним арестом, по мнению следствия, решила бежать, после была взята под стражу.
По версии обвинения, Марина Герасимова обманом завладела дорогим автомобилем бывшей соратницы Евгении Граховой. При этом, при рассмотрении дела по существу, теперь одной из лидеров партии «Воля» вместе с мошенничеством в крупном размере инкриминируют еще участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на права и свободы граждан и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Новых преступных эпизодов в деле нет.
В Нефтегорский суд дело передано по подсудности. Кстати, неподалеку от райцентра, в селе Бариновка расположен особняк, в прошлом году взятый штурмом сотрудникам спецподразделений. В частном доме Светланы Пеуновой, ныне известной под фамилией Лада-Русь, в десятиметровых комнатах, по некоторым сведениям, адептов удерживали силой. Во время обыска сторонники партии Воля жгли книги и документы. Затем Пеунову объявили в международный розыск, Герасимову арестовали по заявлению о мошенничестве. Партию «Воля», основанную известной в довольно узких кругах целительницей, ликвидировали за экстремизм.
Октябрьский суд столицы губернии, когда рассматривал ходатайство следствия о заключении Герасимовой под стражу после попытки побега из-под домашнего ареста, не мог вместить всех ее сторонниц, которых на каждое из семи заседаний приходило до сотни. Вероятно, чтобы избежать психологического давления, председатель Нефтегорского районного суда, несмотря на то, что, по словам приставов, находится в отпуске, сделал процесс закрытым. Теперь Марину Герасимову встретили только полтора десятка сторонниц.
На первом заседании по существу дела рассмотрен только один вопрос – продление содержания Герасимовой под стражей. Срок ее ареста, наложенного Октябрьским районным судом, завершался 11 мая.