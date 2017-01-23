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Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

Члена тольяттинской ОПГ Неверова отправили за решетку

16 лет в колонии особого режима проведет Алексей Скрипниченко. Сегодня такой приговор вынес Самарский областной суд. Процесс шел в закрытом режиме.
23 января 2017, 05:37
Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз

Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз

Судья приняла неожиданное решение о проведении процесса в закрытом режиме, во избежание разглашения банковской тайны. До этого во всех инстанциях на заседаниях разрешали присутствовать всем желающим. Напомним, по версии следствия, в марте 2012-ого года Екатерина из ревности подмешала мужу в 

20 января 2017, 10:08
Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

Экс-бухгалтер полиции Новокуйбышевска похитила более 800 тысяч рублей

В Самарской области вынесли приговор женщине, работавшей главным бухгалтером в отделе МВД по Новокуйбышевску. Она признана виновной в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного 

20 января 2017, 02:13
Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарский «Парк Гагарина» пожаловался в Европейский суд по правам человека

Самарское издание «Парк Гагарина» обратилось в Европейский суд по правам человека с жалобой на Минюст России, который включил организацию в реестр так называемых иностранных агентов. Издательство никогда не получало ни копейки из-за рубежа, заявил главный редактор ресурса Сергей Курт-Аджиев.
20 января 2017, 12:00
Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 59 женщин

Приговоренному к пожизненному лишению свободы за убийство 22 женщин экс-милиционеру из Ангарска предъявили новое обвинение еще по 25 эпизодам. Об этом сегодня информирует ТАСС со ссылкой на следственное управление СКР по Иркутской области. Таким образом, 52-летний Михаил Попков обвиняется в 

10 января 2017, 03:19
Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Самарских предпринимателей отправили за решетку за хищение 63 миллионов рублей

Промышленный районный суд Самары вынес приговор по делу о махинациях с бюджетными деньгами. На скамье подсудимых - директор компании «Алгоритм» Роман Разливанов и директор фирмы «Оверхол Строй-маркет» Галина Варфоломеева.
По версии следствия, три года назад фирма Разливанова выиграла конкурс и 

10 января 2017, 02:18
Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

Около 370 тысяч сайтов в России могут оказаться опасными для пользователей

По сведениям Координационного центра национального домена Сети (КЦ), в России зафиксировано более 6,4 млн доменных имён .ru и .рф. Из них реальную опасность несут страницы порядка 370 тыс. ресурсов, рассказал "Известиям" представитель компании "Яндекс". По его словам, ежедневно выявляется 3–4 

10 января 2017, 10:13
В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

В Самаре осудили организатора финансовой пирамиды, обманувшего пенсионеров

Кировский районный суд Самары вынес приговор Дмитрию Кузьмину, которого обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, в феврале два года назад мужчина создал финансовую пирамиду - компанию «Элит-Инвест». До января прошлого года под видом инвестиционной деятельности привлекал деньги физических лиц, обещая 

30 декабря 2016, 04:59
Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

Светлану Лада-Русь подозревают в создании НКО, посягающей на личность и права граждан

В отношении лидера ликвидированной партии "Воля" Светланы Лада-Русь, более известной как Пеунова, начато еще одно расследование. Теперь ее подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье дело возбуждено впервые в России.
Отметим, что политику 

22 декабря 2016, 04:27
Правительство РФ изменило правила предоставления субсидий по ипотеке

Правительство РФ изменило правила предоставления субсидий по ипотеке

Российское правительство внесло коррективы в правила предоставления субсидий по ипотечному жилищному кредитованию на возмещение выпадающих доходов по кредитам. Согласно новым изменениям, кредитные организации и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию получают возможность подавать заявки на предоставление субсидий. Отмечается, что новыми нормами 
3 декабря 2015, 12:28
СК создаст систему прогнозирования преступлений

СК создаст систему прогнозирования преступлений

Российский Следственный комитет объявил тендер на разработку особой системы, которая позволит прогнозировать преступления в интернете. Эта информация появилась на сайте госзакупок. На этот проект подразумевается потратить 2,388 млн. рублей.
В СК планируют, что информационная система станет после соответствующего анализа сообщать, 
1 декабря 2015, 09:37
СК: чемпиона мира по каратэ убил автослесарь

СК: чемпиона мира по каратэ убил автослесарь

Следствие по этому громкому делу велось более четырех месяцев. В последних числах мая в одном из районов Новосибирска был найден труп чемпиона мира по каратэ 25-летнего Антона Кривошеева. С самых первых дней подозрение пало на работника автосервиса - слесаря Николая 
9 октября 2015, 02:33
Банк АВБ прокредитуют на 18 млрд рублей

Банк АВБ прокредитуют на 18 млрд рублей

Банк АВБ получит кредит от "Промсвязьбанка" в размере 18 миллиардов 200 миллионов рублей - это 62% от стоимости активов самарского финансового учреждения, сделку одобрил совет директоров "Автовазбанка". Средства будут предоставлены на 10 лет под 0,51% годовых. Таким образом, стороны приступили 
19 августа 2015, 04:23
ООО

ООО "Мико Алко" намерено взыскать с бывшего комбината "Родник" 1,4 млрд рублей

ООО "Мико Алко" намерено войти в список кредиторов самарского комбината "Родник", который сейчас носит название ООО "Аполло". Соответствующие документы появились в картотеке дел арбитражного суда Самарской области. "Мико Алко" обратилось туда с двумя заявлениями, в которых значатся суммы требований в 
12 августа 2015, 11:38
В 2014 году темпы роста кредитования нефинансовых организаций выросли в 1,5 раза

В 2014 году темпы роста кредитования нефинансовых организаций выросли в 1,5 раза

«Формально статистика достаточно благоприятная. Однако темпы роста капитала отстают от прошлогодних на тот же уровень - в полтора раза. И чтобы далее наращивать кредитование промышленности, необходимо увеличивать капитал», -  рассказал в Москве 5 декабря на 9-й ежегодной конференции «Альфа-Банка» Анатолий 

8 декабря 2014, 06:31
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