Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он передал подложные документы для получения кредита в "Россельхозбанке" своему бизнес-партнеру Елене Андреевой. Речь идет о сумме в 74 миллиона 700 тысяч рублей под залог оборудования для фирмы НПО "Смена", входящей в холдинг. Когда деньги поступили на расчетный счет, Солдатов приказал перевести их аффилированным ему компаниям.
Подсудимый свою причастность к мошенничеству отрицает. Московский адвокат Олег Ручка сомневается в справедливости признания "Россельхозбанка" потерпевшим по делу. "Гражданско-правовые требования банка, вытекающие из кредитного договора, уже удовлетворены Ленинским районным судом Самары, - рассказывает юрист. - В гражданском процессе банк сделку признает, считает ее действительной, а в уголовном, напротив, полагает, что она совершена под влиянием обмана".
Сегодня на заседании сторона защиты потребовала вернуть дело в прокуратуру и изменить квалификацию действий подсудимого на мошенничество в сфере кредитования. По этой статье Солдатову грозило бы на 4 года меньше. Между тем обвинение считает, что оснований для возврата дела нет. Какую позицию займет суд, станет известно 26 января. На это число назначено очередное заседание.
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