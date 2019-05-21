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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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Крупнейшая солнечная электростанция в стране открылась в Новокуйбышевске
Под Новокуйбышевском открылась крупнейшая в России Солнечная электростанция.. Инвестиции в проект составили 11 млрд рублей. Мощность станции - 75 МВт. Она будет обеспечивать Новокуйбышевск и Чапаевск электричеством. По словам специалистов, срок окупаемости объекта оценивается в 15 лет.
Подробности смотрите в выпусках …
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21 мая 2019, 01:57
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В Новокуйбышевске лоб в лоб столкнулись «десятка» и Kia Soul: есть пострадавшие
Во вторник, 21 мая, произошла жесткая дорожная авария в Новокуйбышевске. На улице Промышленной, неподалеку от Новокуйбышевского НПЗ столкнулись вазовская «десятка» и иномарка Kia Soul. На месте работают сотрудники «скорой помощи» и Госавтоинспекции. У иномарки полностью разбита передняя часть, снесен бампер, …
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21 мая 2019, 12:51
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В Новокуйбышевске заложат камень на месте будущего театра-студии «Грань»
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14 мая 2019, 02:35
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72 человека тушили пожар на заводе в Новокуйбышевске
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7 мая 2019, 10:13
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Российские ученые построят орбитальную солнечную электростанцию
Ученые из России намерены построить космическую солнечную электростанцию на земной орбите. Об этом сообщается в докладе сотрудников научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.
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20 января 2017, 09:38
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В Самарской области построят солнечную электростанцию
В декабре 2016 года в Самарской области запустят первую очередь солнечной электростанции. Об этом сообщает официальный сайт «Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии».
Первоначально мощность электростанции составит 25 мегаватт, а до конца 2018 года она будет доведена до 75 мегаватт. Это …
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24 июня 2014, 04:18
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