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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

Во вторник, 31 июля, по окончании матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА прошла традиционная итоговая пресс-конференция. Напомним, что игра завершилась ничьей, со счетом 0:0. Команды сражались практически на равных. 
 
- Вначале мы действительно нервничали, потому что это игра 
31 июля 2018, 11:13
Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

31 июля на стадионе «Самара Арена» завершился матч первого тура чемпионата РФПЛ между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Все два тайма игра проходила в равной борьбе на встречных курсах. Однако голов забито не было. Счет 0:0.
 
По итогам первого тура «Крылья 
31 июля 2018, 10:01
«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

В эти минуты на стадионе «Самара Арена» продолжается матч первого тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и столичным ЦСКА. Напомним, что на перерыв после первого тайма команды ушли со счетом 0:0. На стадионе присутствуют около 40 тысяч болельщиков, среди которых 
31 июля 2018, 09:44
После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0

После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0

На стадионе «Самара Арена» завершился первый тайм футбольного матча между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Он прошел без забитых голов.
 
В первые минуты встречи москвичи полностью владели инициативой и провели несколько опасных атак, но результата они не принесли. К середине тайма темп 
31 июля 2018, 08:53
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде

29 июля в Самарской области произошло ДТП с участием ребенка. Подросток на велосипеде ехал по дороге в направлении села Калиновка. В какой-то момент он решил развернуться, но не убедился в безопасности своего маневра. В итоге, парнишку сбила «Ока», двигавшаяся сзади.

В 

30 июля 2018, 02:14
«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась

В воскресенье, 29 июля, в селе Калиновый ключ в Сергиевском районе области произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 не сумел справиться с управлением, и его машина скатилась в кювет и врезалась в дерево, а затем загорелась. От страшных 
29 июля 2018, 11:22
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