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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА
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31 июля 2018, 11:13
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Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0
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31 июля 2018, 10:01
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«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер
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31 июля 2018, 09:44
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После первого тайма в матче «Крылья Советов» - ЦСКА счет — 0:0
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31 июля 2018, 08:53
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В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента
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31 июля 2018, 04:39
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Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области
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30 июля 2018, 03:55
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В Самарской области водитель «Оки» сбил ребенка на велосипеде
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30 июля 2018, 02:14
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«Погиб на месте»: в Самарской области легковушка врезалась в дерево и загорелась
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29 июля 2018, 11:22