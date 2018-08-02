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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», 
2 августа 2018, 10:48
Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом

За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.

Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация 

2 августа 2018, 09:53
Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение

В среду, 1 августа, в районе автозаправки на улице Котовского в Сызрани случилось ДТП. МАЗ врезался в металлическое ограждение, которое располагается вдоль проезжей части. В этот момент водитель большегруза направлялся в сторону выезда из города. Как рассказали очевидцы, перед грузовиком 
1 августа 2018, 05:15
Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка 

1 августа 2018, 02:05
Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Во вторник, 31 июля, в Самаре состоялся матч между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Полиция отчиталась, что все было спокойно.

«Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано», - сообщили в 
1 августа 2018, 12:48
В Самаре иномарка сбила беременную девушку, которая выходила из трамвая

В Самаре иномарка сбила беременную девушку, которая выходила из трамвая

Во вторник утром, 31 июля, водитель белой иномарки Suzuki сбил женщину, которая выходила из трамвая на пересечении улиц Победы и Юбилейной. Отметим, что остановка общественного транспорта «Юбилейная» находится на опасном участке — пассажиры покидают трамвай буквально на середине проезжей части. 
1 августа 2018, 08:46
В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента

На днях за помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний житель Тольятти. Он рассказал, что у него угнали внедорожник «Nissan X-Trail». Стоимостью более миллиона рублей.

В ходе следствия выяснилось, что накануне кражи потерпевший приехал домой на такси. Он выронил ключи от своей 

31 июля 2018, 04:39
Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
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