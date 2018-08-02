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В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево
2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», …
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2 августа 2018, 10:48
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Самарец угнал у женщины машину и сдал ее на металлолом
За помощью к сотрудникам полиции обратилась 31-летняя жительница Самары. Она рассказала, что неизвестный преступник угнал у нее автомобиль ВАЗ-21099, который она припарковала на улице Ставропольской.
Во время следствия оперативники выяснили, что легковушка могла быть сдана в пункт приема металлолома. Эта информация …
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2 августа 2018, 09:53
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Видео: грузовик МАЗ протаранил в Сызрани дорожное ограждение
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1 августа 2018, 05:15
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Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку
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1 августа 2018, 02:05
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Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП
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1 августа 2018, 12:48
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В Самаре иномарка сбила беременную девушку, которая выходила из трамвая
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1 августа 2018, 08:46
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В Тольятти таксист угнал дорогую иномарку у своего клиента
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31 июля 2018, 04:39
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Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области
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30 июля 2018, 03:55