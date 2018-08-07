12
52
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 августа 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.                  888      d8888   88888888888         d8888  888888888  
 d88P  Y88b                 888     d8P888       888            d88888  888        
 888    888                 888    d8P 888       888           d88P888  888        
 888         88888888   .d88888   d8P  888       888          d88P 888  8888888b.  
 888            d88P   d88" 888  d88   888       888         d88P  888       "Y88b 
 888    888    d88P    888  888  8888888888      888        d88P   888         888 
 Y88b  d88P   d88P     Y88b 888        888       888       d8888888888  Y88b  d88P 
  "Y8888P"   88888888   "Y88888        888       888      d88P     888   "Y8888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.

Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со 

7 августа 2018, 12:18
Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

Самару перекопают до осени: в городе переложат 6,5 км сетей

На сегодняшний день в Самаре к новому отопительному сезону подготовлены 61% жилых домов. Об этом рассказали на рабочем совещании в городской администрации.

В этом году рабочие должны переложить 6457 погонных метров тепловых сетей на улицах Ново-Вокзальной, Кабельной, Теннисной, Стара-Загоре, 
7 августа 2018, 12:17
Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

Самарцам покажут гравюры Рембрандта и Хогарта

В четверг, 9 августа, в Самарском областном художественном музее на улице Куйбышева, 92 откроется выставка западноевропейской гравюры ХVI - ХIХ вв. из собрания музея - «Путешествие в мир света и тени». Начало в 18:00. Экспозицию составили около 100 произведений мастеров 
7 августа 2018, 10:56
33 человека утонули на пляжах Самарской области

33 человека утонули на пляжах Самарской области

За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже. 
 
- В основном это случается на правом берегу Волги, 
7 августа 2018, 10:45
В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В Самаре 70-летняя пенсионерка попала под колеса синей «девятки»

В воскресенье днем, 5 августа, напротив дома № 76 по улице Агибалова в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. 38-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице Вилоновской в направлении Агибалова, когда сбил пенионерку. 70-летняя женщина пересекала дорогу вне зоны действия 
6 августа 2018, 05:27
В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В Самаре пьяный водитель, катавший на «Ниве» питбулей, устроил автокегельбан

В ночь с воскресенья на понедельник, с 5 на 6 августа, в поселке Мехзавод в Самаре активисты «Ночного патруля» и сотрудники ГИБДД задержали очередного пьяного водителя. Очевидцы позвонили на горячую линию по номеру 275-51-11 и рассказали, что во дворах на 
6 августа 2018, 03:04
В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В Самаре появился провал в асфальте на улице Николая Панова

В воскресенье, 5 августа, жители областной столицы возмутились очередным провалом асфальта в городе. На этот раз дыра на проезжей части появилась напротив дома № 31 по улице Николая Панова. Яма не глубокая, но довольно большая. Пользователи соцсетей выдвигают различные версии, 
6 августа 2018, 11:04
42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

42-летняя автоледи сбила ребенка в Сызрани

3 августа в Сызрани произошла авария с участием ребенка. Около 19:00 42-летняя автоледи на Lexus ехала по улице Победы в сторону улицы Кирова. Около дома №17 по Побед под колесами иномарки оказался мальчик, перебегавший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 
6 августа 2018, 10:36
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх