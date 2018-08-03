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В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА
С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".
"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до …
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1 августа 2018, 08:03
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Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»
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1 августа 2018, 02:04
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Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП
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1 августа 2018, 12:48
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«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА
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31 июля 2018, 11:13
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Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0
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31 июля 2018, 10:01
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«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер
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31 июля 2018, 09:44