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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче

В блогах: До мундиаля - как до Луны. Позорная организация транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА

С вопросом к властям самарцы обратились и через "Твиттер". Горожане пожаловались, что "организация движения транспорта на матче "Крылья Советов" - ЦСКА оказалась на порядок ниже, чем на чемпионате мира".

"После игры невозможно было уехать. Трамвай довозил только до 
1 августа 2018, 08:03
Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

Сергей Рыжиков перешел в самарские «Крылья Советов»

В среду, 1 августа, генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков подписал соглашение с российским вратарем Сергеем Рыжиковым. 37-летний голкипер перейдет в клуб на два года. 

«Сергей Рыжиков будет заявлен в ближайшее время и будет выступать под номером 1», - 
1 августа 2018, 02:04
Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Матч «Крылья Советов» - ЦСКА в Самаре прошел без ЧП

Во вторник, 31 июля, в Самаре состоялся матч между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Полиция отчиталась, что все было спокойно.

«Грубых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков и иных чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не зафиксировано», - сообщили в 
1 августа 2018, 12:48
«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

«Нам нелегко»: наставник самарских «Крыльев» рассказал о матче с ЦСКА

Во вторник, 31 июля, по окончании матча между самарскими «Крыльями Советов» и московским ЦСКА прошла традиционная итоговая пресс-конференция. Напомним, что игра завершилась ничьей, со счетом 0:0. Команды сражались практически на равных. 
 
- Вначале мы действительно нервничали, потому что это игра 
31 июля 2018, 11:13
Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

Без голов: матч «Крылья Советов» - ЦСКА закончился со счетом 0:0

31 июля на стадионе «Самара Арена» завершился матч первого тура чемпионата РФПЛ между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА. Все два тайма игра проходила в равной борьбе на встречных курсах. Однако голов забито не было. Счет 0:0.
 
По итогам первого тура «Крылья 
31 июля 2018, 10:01
«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

«Крылья» и ЦСКА поддерживают Дмитрий Азаров и Евгений Гинер

В эти минуты на стадионе «Самара Арена» продолжается матч первого тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и столичным ЦСКА. Напомним, что на перерыв после первого тайма команды ушли со счетом 0:0. На стадионе присутствуют около 40 тысяч болельщиков, среди которых 
31 июля 2018, 09:44
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