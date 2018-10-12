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В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей
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12 октября 2018, 02:34
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В Самарской области охранник зарезал жену из ревности
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12 октября 2018, 02:13
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В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо
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12 октября 2018, 01:18
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03
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Самарскому аэропорту могут дать имя в честь Сергея Королева или Льва Толстого
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12 октября 2018, 11:48
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Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
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11 октября 2018, 03:02
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«Крылья Советов» провели первую тренировку с новым тренером
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11 октября 2018, 10:51
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Тренерский штаб «Крыльев Советов» пополнили три балканских специалиста
В тренерский штаб нового наставника самарского футбольного клуба Миодрага Божовича войдут три специалиста из Черногории. Тренером по физической подготовке станет Саша Петрович, знакомый Божовичу по работе в тульском «Арсенале» и сербской Црвене Звезде. Кроме того, к команде присоединятся Милорад Байович, …
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9 октября 2018, 02:43
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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» на своем поле
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6 октября 2018, 05:21