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Материалы по теме:

Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Гроза и сильный ветер ожидаются во вторник вечером в Самаре

Во вторник, 10 июля, в Самарской области ожидаются гроза и сильный ветер. По информации регионального ГУ МЧС, в ближайшие 1-2 часа местами будет гроза и ветер усилится до 15-20 м/с. Такая погода сохранится до конца этого дня.

Специалисты оперативного 
10 июля 2018, 04:34
Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.

В связи с ненастьем могут произойти обрывы 

9 июля 2018, 03:02
Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

На ближайшие несколько дней самарцы получат передышку от изнуряющей жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней. Как сообщают синоптики, столбики термометров пока не будут подниматься выше отметки в 30 градусов.

В понедельник, 9 июля воздух прогреется до 
9 июля 2018, 11:32
В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре

В воскресенье был побит 42-летний рекорд осадков в Самаре

В воскресенье, 8 июля, в Самаре выпало рекордное количество осадков. Над городом прошли ливень и гроза, которые принесли 23,3 мм влаги. Прежний рекорд был зафиксирован 42 года назад, в 1976 году. Вчерашние показатели превысили его на 5,9 мм. По
9 июля 2018, 09:49
Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило самарцев об ухудшении погоды в губернии. По данным Приволжского УГМС, 5 июля в с 7:00 до 19:00 местами прогнозируются дожди и грозы. Они будут сопровождаться сильным ветром. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. В связи 

5 июля 2018, 09:08
Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

В Самарской области ожидается очень жаркая погода. Столбик термометра может достигнуть +40. В МЧС рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Отметим, что ранее синоптики сообщили о снижении температуры до «комфортных» значений к концу недели: подробности –
3 июля 2018, 03:33
Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область

Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий – гроза и сильный ветер. Предупреждение разослало ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности, при усилении ветра и грозе не подходить к деревьям, линиям электропередачи, рекламным щитам и 

2 июля 2018, 03:24
Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм выпустил предупреждение для наших соотечественников, которые либо находятся в Таиланде, либо планируют туда отправиться. Туристов просят быть крайне осторожными из-за сложной метеорологической обстановки в стране.

"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны 
31 января 2018, 09:55
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