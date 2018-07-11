Главное управление МЧС России по Самарской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды.
«В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и городе Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня», говорится в сообщении.
Как всегда, самарцам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Во время сильного ветра лучше держаться подальше от линий электропередачи. От идеи переждать непогоду в остановочных павильонах также стоит отказаться, так как они могут рухнуть. Кроме того, не нужно подходить близко к стенам домов, так как там есть риск получить травму сорвавшимися элементами кровли. Особенно внимательными рекомендуют быть водителям и строго соблюдать скоростной режим на дороге, чтобы снизить до минимума возможность попадания в аварию.
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