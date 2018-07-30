5
29
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: основные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: основные темы дневного выпуска



Ведущий Сергей Сергеев расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе в последнее время. Основными темами ближайшего выпуска станут:

- За пост губернатора Самарской области будут бороться 6 человек. 
30 июля 2018, 12:22
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

29 июля в Кировском районе произошел пожар. На лестничной клетке одного из домов по улице Металлистов загорелись вещи. Пламя охватило 20 квадратных метров площади.

На место происшествия оперативно прибыли 22 человека и 5 автоцистерн. На тушение возгорания у специалистов ушло 11 

30 июля 2018, 11:09
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы



Совсем скоро на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ» начнется вечерний выпуск новостей. Мы подготовили обзор наиболее интересных событий последнего дня рабочей недели, и с ними вас познакомит ведущий Алексей Елхимов. Основные темы выпуска:
27 июля 2018, 06:33
Когда смотреть полное лунное затмение 27 июля 2018 года в Самаре

Когда смотреть полное лунное затмение 27 июля 2018 года в Самаре

В ночь с пятницы на субботу жители Самары смогут увидеть полное лунное затмение. Оно станет самым продолжительным в 21 веке. Первая фаза затмения начнется в 22:30 по местному времени, пик - в 00:30 ночи, далее оно еще продлится 1 час 

27 июля 2018, 12:50
В блогах: улицу Луначарского построили, чтобы практиковать перипатетическую медитацию

В блогах: улицу Луначарского построили, чтобы практиковать перипатетическую медитацию

Блогер tornader задается вопросом: "А зачем в Самаре построили улицу Луначарского?" "Ведь по ней почти никто не ездит. А по направлению к Волге от Мичурина вообще не понятно, куда можно попасть. Остановки есть в обе стороны, а автобусы не 
25 июля 2018, 06:05
После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция 
25 июля 2018, 09:45
Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

23 июля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. На нем обсуждался целый ряд вопросов. В частности, речь зашла о ремонте Красноглинского шоссе. Глава региона заявил о том, что он недоволен темпом работ.

«Работ не видно! Я там езжу 

24 июля 2018, 11:37
После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

В понедельник, 23 июля, жители областной столицы пожаловались на качество работ по ремонту Московского шоссе в районе Ботанического сада. Грунт на склонах размыло во время дождя в выходные, плиты, которые положили во время ремонта, поехали, а мелкая щебенка и дерн 
23 июля 2018, 11:00
На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

На фестивале «Дерево» в Самаре представят новый проект благоустройства территорий

21 и 22 июля в Загородном парке Самары пройдет фестиваль «Дерево». На нем жителей губернской столицы ждет обширная развлекательная программа, а также множество мастер-классов по работе с деревом. Дети смогут освоить навыки выжигания и научатся делать игрушки. Взрослые же получат 

19 июля 2018, 04:18
Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Завершается укладка плитки около стадиона «Самара Арена»

Время до начала чемпионата мира по футболу уже исчисляется часами, а около стадиона «Самара Арена» работы по благоустройству территории пока еще не закончены. Сейчас там завершается укладка плитки на пешеходной зоне. Судя по фото, доделать осталось совсем немного.

— 
13 июня 2018, 10:52
Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи

Под стеной на площади Славы установят 50-метровые скамьи

В Самаре продолжаются работы по благоустройству площади Славы. В ближайшее время под подпорной стеной должны появиться 50-метровые скамьи для посетителей. К их установке рабочие должны присутпить уже во вторник, 5 июня. Монтаж завершится до начала чемпионата мира по футболу. Эскизы 

4 июня 2018, 10:05
За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей

За чистоту вокруг «Самары Арены» заплатят 60 млн рублей

Территорию возле стадиона «Самара Арена» будет обслуживать за 60 миллионов рублей муниципальное предприятие «Благоустройство». Компания стала победителем соответствующего электронного аукциона, организованного областным «Управлением капитального строительства». Средства на оплату работ поступят из областного бюджета. Согласно техзаданию, победителю предстоит следить за чистотой 

16 мая 2018, 08:00
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх