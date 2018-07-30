23 июля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. На нем обсуждался целый ряд вопросов. В частности, речь зашла о ремонте Красноглинского шоссе. Глава региона заявил о том, что он недоволен темпом работ.

«Работ не видно! Я там езжу …