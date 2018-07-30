В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую игровую площадку и установить другие малые архитектурные формы.
К ремонту объектов на территории района нам удалось приступить в начале июня. Благодаря тому, что в Куйбышевском районе не было ограничений на въезд строительной техники и перекрытия дорог на период проведения Чемпионата мира, работы здесь не останавливались ни на минуту», - рассказал представитель компании-подрядчика Михаил Цыбин.
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