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Когда смотреть полное лунное затмение 27 июля 2018 года в Самаре
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27 июля 2018, 12:50
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе
В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора. Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.
Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу …
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26 июля 2018, 11:52
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Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут
Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.
В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить …
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24 июля 2018, 09:58
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Забег невест пройдет в Самаре
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19 июля 2018, 01:27
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В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку
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17 апреля 2018, 06:32
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В блогах: Самарский Арбат осыпается...
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10 апреля 2018, 06:42
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В блогах: Решаю проблемы с крышей. Недорого
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3 апреля 2018, 06:38
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В блогах: и мимы есть в Самаре, и свой Джексон...
Блогер s7005 поведал про самарский свадебный кризис: "Некоторое время назад здание, где находится арт-гостиная "Вернисаж", позиционировало себя как самый большой магазин свадебного платья... разумеется, в Самаре. Но пришлось свернуться. Не берет народ платья. Все-таки в Самаре и области стали действительно …
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13 марта 2018, 08:02