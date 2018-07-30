В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem" ((колем света жигулем)). Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в …