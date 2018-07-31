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Материалы по теме:

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: главные темы



В 18:45 на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ» выйдет вечерний выпуск новостей. С основными событиями уходящего дня зрителей будет знакомить ведущий Сергей Сергеев. Пока идут последние приготовления к эфиру, мы знакомим вас с 
30 июля 2018, 06:40
Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76%

В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую 

30 июля 2018, 03:29
«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: основные темы дневного выпуска

«Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: основные темы дневного выпуска



Ведущий Сергей Сергеев расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе в последнее время. Основными темами ближайшего выпуска станут:

- За пост губернатора Самарской области будут бороться 6 человек. 
30 июля 2018, 12:22
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

29 июля в Кировском районе произошел пожар. На лестничной клетке одного из домов по улице Металлистов загорелись вещи. Пламя охватило 20 квадратных метров площади.

На место происшествия оперативно прибыли 22 человека и 5 автоцистерн. На тушение возгорания у специалистов ушло 11 

30 июля 2018, 11:09
Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ»: главные темы



Совсем скоро на телеканале «ТЕРРА-РЕН-ТВ» начнется вечерний выпуск новостей. Мы подготовили обзор наиболее интересных событий последнего дня рабочей недели, и с ними вас познакомит ведущий Алексей Елхимов. Основные темы выпуска:
27 июля 2018, 06:33
О чем расскажут в ближайшем выпуске программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

О чем расскажут в ближайшем выпуске программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»



Ведущий  Алексей Елхимов  расскажет о самых интересных событиях, которые произошли в регионе. Основными темами ближайшего выпуска станут:

- репортаж из зала суда Самарского района города, где избирали меру пресечения для 
27 июля 2018, 12:24
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