Благоустройство сквера на улице Зеленой в Самаре завершено на 76% В Куйбышевском районе города завершается благоустройство сквера на улице Зеленой. Работы идут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Готовность сквера сейчас оценивается в 76%. Там уложили новую тротуарную плитку, обновили бордюры, окрасили ограждения по периметру, засеяли газоны. Осталось смонтировать детскую …