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Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника
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4 октября 2018, 05:32
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В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции
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4 октября 2018, 05:05
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В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся
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4 октября 2018, 04:45
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Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей
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4 октября 2018, 03:12
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В Самарской области со среды «зарядят» дожди
С экватора рабочей недели Самарская область попадет под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Ожидается умеренно теплая погода с небольшими и умеренными дождями в большинстве районов. Как сообщили в Приволжском УГМС, в пятницу за холодным фронтом вновь станет холоднее.
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3 октября 2018, 09:19
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В Самаре октябрь стартует с похолодания
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1 октября 2018, 08:54
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В Тольятти прекратились выбросы
В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались.
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28 сентября 2018, 05:24
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В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии
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28 сентября 2018, 11:16