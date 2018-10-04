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Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника

Жителю Самарской области грозит миллионный штраф за вырубку орешника

По данным прокуратуры, житель села Боголюбовка в мае этого года в лесах Аделяковского участкового лесничества Исаклинского района вырубил орешник. Ущерб, который этот человек причинил минлесхозу области, оценили в 86 541 рубль. По региональному закону при заготовке орехов уничтожение деревьев или 
4 октября 2018, 05:32
В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Оказалось, что горело трансформаторное масло в помещении 
4 октября 2018, 05:05
В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске неизвестный сбил пешехода при обгоне и скрылся

В Чапаевске ведется розыск водителя, который сбил пешехода и скрылся. Авария произошла в среду, 3 октября. В 19:30 неизвестный автомобилист ехал на улице Советской в районе дома № 1. При обгоне он не убедился в безопасности маневра и сбил человека, 
4 октября 2018, 04:45
Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

На сегодняшний день общий долг потребителей как обычных собственников жилья, так и предприятий и организаций перед энергетиками в Самарской области перешагнул за 5 млрд рублей. Причем, 1,119 млрд из них - это сумма, которую не выплатили в свое время предприятия 
4 октября 2018, 03:12
В Самарской области со среды «зарядят» дожди

В Самарской области со среды «зарядят» дожди

С экватора рабочей недели Самарская область попадет под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Ожидается умеренно теплая погода с небольшими и умеренными дождями в большинстве районов. Как сообщили в Приволжском УГМС, в пятницу за холодным фронтом вновь станет холоднее.
 
В среду 
3 октября 2018, 09:19
В Самаре октябрь стартует с похолодания

В Самаре октябрь стартует с похолодания

К началу новой рабочей недели в Самарской области установится антициклональный тип погоды: ночные температуры приблизятся к 0, в отдельных районах будут заморозки, а температура воздуха днем редко будет превышать 15-градусную отметку.

В понедельник, 1 октября, будет переменная облачность без 
1 октября 2018, 08:54
В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии

В Сызрани ветер обрушил дерево на крышу пиццерии

В четверг, 27 сентября, в вечеру погода в Самарской области резко испортилась, в отдельных районах дул сильный порывистый ветер и начались дожди. Не обошли капризы стихии стороной и Сызрань: на пересечении улиц Советской и переулка Достоевского дерево обрушилось на крышу 
28 сентября 2018, 11:16
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