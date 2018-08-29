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Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи
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29 августа 2018, 05:37
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В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке
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29 августа 2018, 05:05
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АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4
В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация …
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29 августа 2018, 03:58
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25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары
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24 августа 2018, 05:26
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную
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22 августа 2018, 02:35
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Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября
В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем …
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21 августа 2018, 05:37
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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина
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14 августа 2018, 09:37
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37