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Материалы по теме:

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Трамвайные пути на улице Фрунзе в областной столице на время строительства Фрунзенского моста уберут, а движение трамваев организуют по улице Пионерской. Планируется, что такая схема будет работать в течение года. Ранее движение трамваев по Фрунзе хотели перекрыть всего на два 
29 августа 2018, 05:37
В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В среду днем, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южный город. На детской площадке около дома № 15 на улице Земской ребенок пытался пролезть под игровой конструкцией, но не рассчитал высоту площадки и застрял. Самостоятельно выбраться мальчик не мог. 
29 августа 2018, 05:05
АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация 
29 августа 2018, 03:58
25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

В субботу и понедельник, 25 и 27 августа, в Самаре ограничат движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре. Причин несколько - это проведение ежегодного Фестиваля цветов, строительство газопровода и Фрунзенского моста. Для транспорта, за исключением спецмашин — полиции, карет 
24 августа 2018, 05:26
На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

В пятницу, 24 августа, в Тольятти перекроют движение транспорта по улице Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной. Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00. Как сообщили в мэрии Тольятти, улицу перекроют из-за многодневной гонки по велоспорту, 
22 августа 2018, 02:35
Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем 
21 августа 2018, 05:37
В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

На улице Мичурина в областной столице временно перекрыто движение транспорта на участке между улицами Осипенко и Челюскинцев. Напротив дома № 21 сейчас ведутся аварийные работы. Движение будет закрыто до окончания работ, сроки пока неизвестны. На время ремонта троллейбусы, курсирующие по 
14 августа 2018, 09:37
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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