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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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24 августа 2018, 06:08
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На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело
Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.
Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте …
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24 августа 2018, 05:38
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Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра
В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.
Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего …
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24 августа 2018, 05:36
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную
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22 августа 2018, 02:35
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Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября
В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем …
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21 августа 2018, 05:37
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В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина
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14 августа 2018, 09:37
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В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона
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13 августа 2018, 03:00
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37