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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» уже практически готова к выходу в эфир. В пятницу произошло много событий и о них зрителям расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

В СИЗО на 2 месяца. Суд избрал меру пресечения для 
24 августа 2018, 06:08
На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.

Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте 
24 августа 2018, 05:38
Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

Специалисты Политеха обнаружили череп ветлугазавра

В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.

Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего 

24 августа 2018, 05:36
На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

В пятницу, 24 августа, в Тольятти перекроют движение транспорта по улице Спортивной на участке от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной. Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00. Как сообщили в мэрии Тольятти, улицу перекроют из-за многодневной гонки по велоспорту, 
22 августа 2018, 02:35
Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

Улицу Строителей в Самаре перекрыли до 7 сентября

В областной столице перекрыли еще одну дорогу. На этот раз ограничили движение по улице Строителей от Республиканской до проспекта Металлургов. Как пояснили в горадминистрации, улицу перекрывают, чтобы обеспечить безопасность движения, ведь на этом участке будут строить водопроводную сеть, а затем 
21 августа 2018, 05:37
В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

В Самаре перекрыли движение по улице Мичурина

На улице Мичурина в областной столице временно перекрыто движение транспорта на участке между улицами Осипенко и Челюскинцев. Напротив дома № 21 сейчас ведутся аварийные работы. Движение будет закрыто до окончания работ, сроки пока неизвестны. На время ремонта троллейбусы, курсирующие по 
14 августа 2018, 09:37
В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В Самаре перекроют дороги в центре из-за триатлона

В областной столице будет проводиться Кубок по триатлону. 2 сентября с 05:00 до 15:00 ограничат движение транспорта на нескольких участках дорог. В частности, по Волжскому проспекту от Вилоновской до Лесной, на улице Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по 
13 августа 2018, 03:00
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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