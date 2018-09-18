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В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной
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18 сентября 2018, 12:38
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Самарская полиция возьмет в аренду лошадей
Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.
Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до …
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18 сентября 2018, 12:17
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В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе
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18 сентября 2018, 11:45
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В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»
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18 сентября 2018, 11:27
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Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке
В пятницу, 21 сентября, в Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» …
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18 сентября 2018, 11:03
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В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую
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17 сентября 2018, 04:39
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В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре
С 06:00 пятницы, 14 сентября, до 24:00 15 декабря в Самаре перекрыли несколько дорог. Движение транспорта будет ограничено:
по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской;
по Комсомольской от Молодогвардейской до дома №74 по улице Комсомольской;
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14 сентября 2018, 08:41
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В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского
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12 сентября 2018, 11:43
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В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»
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11 сентября 2018, 01:27