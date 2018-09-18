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Материалы по теме:

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

В Самаре более 50 пожарных тушили квартиру на улице Паровозной

Во вторник ночью, 18 сентября, в областной столице тушили крупный пожар. Сигнал о возгорании в доме на улице Паровозной в поселке Запанской в Железнодорожном районе поступил в 3:34. На месте событий горела квартира, причем, огонь вышел на кровлю здания. Пламенем 
18 сентября 2018, 12:38
Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Самарская полиция возьмет в аренду лошадей

Управление МВД России по Самарской области решило взять в аренду нескольких лошадей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Речь идет о племенных животных.

Лошади понадобятся правоохранителям в 2019 году. Подрядчик, который их предоставит, будет определен 4 октября. Победитель аукциона получит до 

18 сентября 2018, 12:17
В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

В Тольятти малолитражка сбила насмерть пешехода на Обводном шоссе

Во вторник утром, 18 сентября, произошла смертельная авария на Обводном шоссе в Тольятти. Примерно в 7:20 28-летний мужчина ехал на своем автомобиле «Хонда» по Обводному шоссе со стороны села Тимофеевка в направлении улицы Новозаводской.

На 10 километре трассы на 
18 сентября 2018, 11:45
В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего «потеряшку»

В Самарской области нашли 11-летнего мальчика, которого волонтеры и полиция искали несколько недель. Напомним, что 11-летний Артем пропал еще 28 августа. Примерно в 18:00 он ушел из школы в Чапаевске и больше на связь не выходил. Как сообщили представители Поисково-спасательного 
18 сентября 2018, 11:27
Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке

В пятницу, 21 сентября, в  Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих  новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» 
18 сентября 2018, 11:03
В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

В Самаре до середины октября перекрыли Чапаевскую

С понедельника, 17 сентября, в областной столице перекрыли улицу Чапаевскую на участке от Студенческого переулка до Ульяновской. Ограничение для транспорта будет действовать ровно месяц, до 17 октября. Как пояснили в мэрии Самары, в этом районе запланирован кровельный ремонт. Водителей и 
17 сентября 2018, 04:39
В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре

В Самаре на 3 месяца перекроют несколько улиц в центре

С 06:00 пятницы, 14 сентября, до 24:00 15 декабря в Самаре перекрыли несколько дорог. Движение транспорта будет ограничено:
 
по улице Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до Комсомольской; 
 
по Комсомольской от Молодогвардейской до дома №74 по улице Комсомольской;
 
по нечетной стороне Комсомольской в границах пересечения 
14 сентября 2018, 08:41
В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

В Самаре до октября перекрыли улицу Ерошевского

С 10:00 среды, 12 сентября, до 18:00 пятницы, 14 сентября, в областной столице будет перекрыто движение транспорта по улице Ерошевского от пересечения с улицей Маломосковской до улицы Подшипниковой. Участок составляет 15 метров. 

Также с 18:00 14 сентября до 05:00 
12 сентября 2018, 11:43
В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В субботу, 15 сентября, в областной столице перекроют движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на «Лесное». Ограничение будет действовать с 08:00 
11 сентября 2018, 01:27
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