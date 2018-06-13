5
54
25
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

Госдума может отменить врачебную тайну для подростков

В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает отмену врачебной тайны для подростков в возрасте 15-18 лет. Их родители смогут получить доступ к медицинским данным в тех случаях, если они касаются беременности детей, курения табака, злоупотребления алкоголем и заражения венерическими болезнями. По 
6 июня 2018, 03:55
Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по 

6 июня 2018, 07:02
Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре

В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого 

29 мая 2018, 03:38
Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении

Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». 

22 мая 2018, 03:23
Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату

Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату

Прокуратура Нефтегорского района утвердила обвинительное заключение по делу о растрате и присвоении бюджетных денег. Фигурантом по нему проходит бывший депутат местного собрания представителей и экс-директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района «Содействие» 40-летний Владислав Плаксин.

По версии следствия, мужчина, занимавший 

8 февраля 2018, 05:04
Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков

Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков

В Самарской губернской думе на внеочередном заседании в четверг, 14 декабря, представили нового депутата. Им, взамен ушедшего в областное правительство Виктора Кузнецова, стал Сергей Денщиков из Похвистневского района, председатель правления ЗАО «Северный Ключ», крупнейшего животноводческого комплекса региона. Значок и удостоверение 
14 декабря 2017, 04:53
Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

В четверг, 30 ноября, в Самаре депутаты губернской думы на пленарном заседании проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Виктора Кузнецова. Таким образом, также освободилось кресло зампредседателя думского комитета по образованию и 
30 ноября 2017, 12:49
В блогах: бывший самарский депутат стал чемпионом России

В блогах: бывший самарский депутат стал чемпионом России

Экс-депутат самарской гордумы Роман Степаненко сообщил в Фейсбуке, что стал чемпионом России 2017 года по ралли-кроссу. Теперь уже двукратным. "Неисчерпаемые слова благодарности людям, которые со мной работали и которые меня поддерживали весь этот сезон! Без вас это было бы 
26 сентября 2017, 09:49
В губдуме в первом чтении приняли закон об образовании в Самарской области

В губдуме в первом чтении приняли закон об образовании в Самарской области

Депутаты губернской думы сегодня, 28 октября, в первом чтении утвердили региональный закон об образовании в Самарской области. Один из самых обсуждаемых пунктов: введение конкурсного отбора в школы с углубленным изучением отдельных предметов - таких в регионе около 10%. Специалисты предполагают, 

28 октября 2014, 05:03
С 17 февраля департамент образования Самары возглавляет Лилия Галузина

С 17 февраля департамент образования Самары возглавляет Лилия Галузина

Руководителем департамента образования администрации г. о. Самара назначена Лилия Галузина (на фото). Её предшественница на этом посту Надежда Колесникова, как уже сообщала «ТЕРРА», перешла на работу в министерство образования и науки Самарской области. Она займет должность заместителя главы ведомства и 
17 февраля 2014, 10:05
Надежда Колесникова перешла из мэрии Самары в областное правительство

Надежда Колесникова перешла из мэрии Самары в областное правительство

Заместителем министра образования Самарской области назначена Надежда Колесникова. Она будет курировать в ведомстве общее образование и проектно-аналитическую деятельность. К своим обязанностям на новом посту Колесникова приступит с 17 февраля, это подтвердили в пресс-службе министерства. Напомним, с 2010 года и до 

13 февраля 2014, 05:21
Во всех школах и детсадах Самары установят «тревожные кнопки»

Во всех школах и детсадах Самары установят «тревожные кнопки»

«Тревожные кнопки» должны появиться во всех образовательных и дошкольных учреждениях городского округа Самара. Кроме того, здания нужно оборудовать системами голосового оповещения. На заседании городской антитеррористической комиссии глава Самары Дмитрий Азаров поручил включить эти вопросы в планы 2014 года.

На сегодня, сообщила 

12 февраля 2014, 10:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх