В блогах: бывший самарский депутат стал чемпионом России … Экс-депутат самарской гордумы Роман Степаненко сообщил в Фейсбуке, что стал чемпионом России 2017 года по ралли-кроссу. Теперь уже двукратным. "Неисчерпаемые слова благодарности людям, которые со мной работали и которые меня поддерживали весь этот сезон! Без вас это было бы