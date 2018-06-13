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Госдума может отменить врачебную тайну для подростков
В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает отмену врачебной тайны для подростков в возрасте 15-18 лет. Их родители смогут получить доступ к медицинским данным в тех случаях, если они касаются беременности детей, курения табака, злоупотребления алкоголем и заражения венерическими болезнями. По …
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6 июня 2018, 03:55
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Самарская область тормозит «мусорную реформу»
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6 июня 2018, 07:02
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Легализовать курилки в больницах через Госдуму хотят в Самаре
В Самаре во вторник, 29 мая, депутаты губернской думы на пленарном заседании решили направить в Госдуму инициативу по легализации больничных «курилок». Предлагается разрешить администрациям медучреждений по своему усмотрению оборудовать места для курения в вентилируемых помещениях и на улице. Сейчас такого …
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29 мая 2018, 03:38
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Закон о контрсанкциях принят Госдумой в третьем чтении
Государственная дума приняла законопроект о контрсанкциях в третьем чтении. Теперь его должен утвердить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин. Напомним, документ позволяет главе государства вводить санкции против США и их союзников в ответ на «недружественные действия в отношении России». …
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22 мая 2018, 03:23
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Бывшего нефтегорского депутата будут судить за растрату
Прокуратура Нефтегорского района утвердила обвинительное заключение по делу о растрате и присвоении бюджетных денег. Фигурантом по нему проходит бывший депутат местного собрания представителей и экс-директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района «Содействие» 40-летний Владислав Плаксин.
По версии следствия, мужчина, занимавший …
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8 февраля 2018, 05:04
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Вакантное место депутата в Самарской губдуме занял Сергей Денщиков
В Самарской губернской думе на внеочередном заседании в четверг, 14 декабря, представили нового депутата. Им, взамен ушедшего в областное правительство Виктора Кузнецова, стал Сергей Денщиков из Похвистневского района, председатель правления ЗАО «Северный Ключ», крупнейшего животноводческого комплекса региона. Значок и удостоверение …
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14 декабря 2017, 04:53
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Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме
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30 ноября 2017, 12:49
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В блогах: бывший самарский депутат стал чемпионом России
Экс-депутат самарской гордумы Роман Степаненко сообщил в Фейсбуке, что стал чемпионом России 2017 года по ралли-кроссу. Теперь уже двукратным. "Неисчерпаемые слова благодарности людям, которые со мной работали и которые меня поддерживали весь этот сезон! Без вас это было бы …
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26 сентября 2017, 09:49
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В губдуме в первом чтении приняли закон об образовании в Самарской области
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28 октября 2014, 05:03
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С 17 февраля департамент образования Самары возглавляет Лилия Галузина
Руководителем департамента образования администрации г. о. Самара назначена Лилия Галузина (на фото). Её предшественница на этом посту Надежда Колесникова, как уже сообщала «ТЕРРА», перешла на работу в министерство образования и науки Самарской области. Она займет должность заместителя главы ведомства и …
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17 февраля 2014, 10:05
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Надежда Колесникова перешла из мэрии Самары в областное правительство
Заместителем министра образования Самарской области назначена Надежда Колесникова. Она будет курировать в ведомстве общее образование и проектно-аналитическую деятельность. К своим обязанностям на новом посту Колесникова приступит с 17 февраля, это подтвердили в пресс-службе министерства. Напомним, с 2010 года и до …
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13 февраля 2014, 05:21
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Во всех школах и детсадах Самары установят «тревожные кнопки»
«Тревожные кнопки» должны появиться во всех образовательных и дошкольных учреждениях городского округа Самара. Кроме того, здания нужно оборудовать системами голосового оповещения. На заседании городской антитеррористической комиссии глава Самары Дмитрий Азаров поручил включить эти вопросы в планы 2014 года.
На сегодня, сообщила …
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12 февраля 2014, 10:05