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Материалы по теме:

Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме

В четверг, 30 ноября, в Самаре депутаты губернской думы на пленарном заседании проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Виктора Кузнецова. Таким образом, также освободилось кресло зампредседателя думского комитета по образованию и 
30 ноября 2017, 12:49
В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

Обсуждения идут на комитете по бюджету и финансам. Присутствуют министры областного правительства. Общий объем средств, которые могут перераспределить, - 45 миллиардов рублей. Беспрецедентное количество поправок. Принятие бюджета во 2-м чтении запланировано на 30 ноября.
28 ноября 2017, 03:48
В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях

В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях

В Самарской губернской думе прошли слушания по проекту поправок в областной антиалкогольный закон. Напомним, одно из предложений - сократить время ночного запрета на продажу спиртного. Сейчас он действует с 22 часов до 10 утра. Если поправки примут окончательно и приведут 

3 ноября 2017, 12:15
У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона

Перед входом в Самарскую губернскую думу сегодня утром состоялась акция против смягчения антиалкогольного закона. Напомним, сейчас алкогольные напитки не продаются с 22:00 до 10 часов утра. Время ночного запрета предполагается сократить на три часа с 23:00 до 8 утра. Репортаж 

24 октября 2017, 12:22
В блогах: бывший самарский депутат стал чемпионом России

В блогах: бывший самарский депутат стал чемпионом России

Экс-депутат самарской гордумы Роман Степаненко сообщил в Фейсбуке, что стал чемпионом России 2017 года по ралли-кроссу. Теперь уже двукратным. "Неисчерпаемые слова благодарности людям, которые со мной работали и которые меня поддерживали весь этот сезон! Без вас это было бы 
26 сентября 2017, 09:49
Присвоил 1,5 миллиона: самарского депутата подозревают в растрате бюджетных денег

Присвоил 1,5 миллиона: самарского депутата подозревают в растрате бюджетных денег

Сегодня по решению суда под домашний арест до 16 июля взят депутат Красноярского района Егор Важов. Народного избранника подозревают в растрате и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в период с июля 2014 года по май 2015-го он, будучи директором «Многофункционального 

23 июня 2017, 02:45
Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию

Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию

Депутату Госдумы из Самарской области Михаилу Дегтяреву отказали во въезде в Германию. Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи накануне собирался участвовать во встрече россиийской парламентской делегации с руководством Международного паралимпийского комитета. Пять депутатов Госдумы были 

10 марта 2017, 12:50
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