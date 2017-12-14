|
Виктор Кузнецов освободил депутатское кресло в Самарской губдуме
|
30 ноября 2017, 12:49
|
В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год
|
28 ноября 2017, 03:48
|
В Самаре продажу алкоголя до 23:00 одобрили на думских слушаниях
|
3 ноября 2017, 12:15
|
У здания Самарской губдумы прошла акция против смягчения антиалкогольного закона
|
24 октября 2017, 12:22
|
В блогах: бывший самарский депутат стал чемпионом России
Экс-депутат самарской гордумы Роман Степаненко сообщил в Фейсбуке, что стал чемпионом России 2017 года по ралли-кроссу. Теперь уже двукратным. "Неисчерпаемые слова благодарности людям, которые со мной работали и которые меня поддерживали весь этот сезон! Без вас это было бы …
|
26 сентября 2017, 09:49
|
Присвоил 1,5 миллиона: самарского депутата подозревают в растрате бюджетных денег
|
23 июня 2017, 02:45
|
Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию
Депутату Госдумы из Самарской области Михаилу Дегтяреву отказали во въезде в Германию. Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи накануне собирался участвовать во встрече россиийской парламентской делегации с руководством Международного паралимпийского комитета. Пять депутатов Госдумы были …
|
10 марта 2017, 12:50