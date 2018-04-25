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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре

Торговый центр на Московском шоссе закрыли в Самаре

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности опечатали торговый центр на Московском шоссе. Судебные приставы сообщили о временной приостановке деятельности ТЦ «Рента». После того, как администрация устранит все нарушения, объект вновь сможет возобновить свою деятельность. В случае, если пломбы будут 
25 апреля 2018, 12:27
Новые улицы появятся в Самаре

Новые улицы появятся в Самаре

В Самаре подберут названия для нескольких улиц микрорайона «Жигулевские ворота» на Красной Глинке. Местные жители обратились в мэрию города с просьбой разобраться в вопросах районной топонимики. В новом квартале уже более двухсот домов, но большинство из них все еще не 

24 апреля 2018, 08:00
К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 планируют открыть почти 100 торговых мест для продажи хэндмейда и сувениров. Они будут оформлены в едином стиле, как «домики». Первый такой «городок сувениров» планируют разместить на пересечении улиц Ленинградской и Молодогвардейской. Об этом на заседании общественного 
24 апреля 2018, 12:03
Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти

Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти

В Тольятти будут судить оперуполномоченного СИЗО-4. Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, сотрудник изолятора взял от заключенного 61 тысячу рублей за право пользования мобильным телефоном и общее покровительство. Деньги ему были переведены на карту.

Во время следствия мужчина полностью 

24 апреля 2018, 08:32
Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для 

24 апреля 2018, 08:03
Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

В Самаре в мае впервые откроются два пятизвездочных отеля - Lotte и «7 авеню». Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. Номерной фонд гостиниц и отелей в Самарской области 
23 апреля 2018, 01:26
Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

Новый фонтан со струями в 15 метров включили у Ладьи в Самаре

В Самаре на четвертой очереди набережной у «Ладьи» в пятницу, 20 апреля, впервые включили и протестировали новый фонтан. Мэрия Самары предоставила фото. 
20 апреля 2018, 08:11
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре

Из-за нехватки мест закрыли два кладбища в Самаре

В Самаре глава города Елена Лапушкина подписала постановление о закрытии двух кладбищ – «Яблонька» в Кировском районе и «Кряжское» около Уральского шоссе. Свободных мест на этих кладбищах не осталось. Возможны будут только семейные подзахоронения – близких родственников или супругов в 

18 апреля 2018, 01:48
«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

«Кладбищенский навигатор»: В Новосибирске создадут мобильное приложение для поиска могил

Мэрия Новосибирска готовит специфическое мобильное приложение для обнаружения мест захоронений. Муниципальная информационная система "Ритуал" начнет функционировать к концу 2017-го.
Пользуясь компьютером, планшетом либо смартфоном, можно будет вбить в приложении данные ушедшего из жизни знакомого или родственника, включая фамилию и дату 

29 августа 2017, 10:12
В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
 
На месте пожара работали пожарные с двумя 
9 августа 2017, 10:01
Самарское городское кладбище может уйти под землю

Самарское городское кладбище может уйти под землю

Самарское городское кладбище может уйти под землю. «ТЕРРА» уже рассказывала о том, что территория погоста затапливается фекальными стоками, которые идут мимо неработающей насосно-фильтровальной станции. И это далеко не единственная проблема в сфере ритуальных услуг Самарской области.
 
Ольга Брусянцева - 

2 июня 2017, 05:54
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