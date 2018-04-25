В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.
«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения отнесены к вопросам местного значения. Однако до настоящего времени органом местного самоуправления на законодательном уровне не урегулирован вопрос порядка и способа предоставления земельных участков на общественных кладбищах городского округа Самара для захоронения», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Надзорное ведомство внесло представление главе Самары. Сейчас городские власти занимаются разработкой регламента, указано в сообщении.
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