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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. …
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18 декабря 2018, 12:34
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Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области
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18 декабря 2018, 11:44
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При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД
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18 декабря 2018, 11:23
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В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай
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18 декабря 2018, 10:46
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Boeing приступает к выпуску сверхдальних бизнес-джетов
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12 декабря 2018, 01:20
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В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод
Представители надзорных органов проверили предприятие по производству цементного оборудования в Тольятти. Выяснилось, что организация не соблюдает нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. В отношении предприятия завели исполнительное производство, и об этом уведомили его руководителя.
Судебные приставы и специалисты в …
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10 декабря 2018, 10:50
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Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта
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30 ноября 2018, 02:16
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В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь
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30 ноября 2018, 12:41
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На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора
На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в …
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23 ноября 2018, 09:48
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Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября
Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал.
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12 октября 2018, 08:45
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У Самарской области появилась символика для товаров местного производства
У Самарской области появился свой логотип -теперь он будет размещаться на всех товарах, которые производятся в нашем регионе. Графические изображения и описание региональной символики товаров опубликовал областной департамент туризма. В его основе туристический логотип города, который создали перед чемпионатом мира …
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11 октября 2018, 10:33
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«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка
В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного …
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8 октября 2018, 09:18