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Материалы по теме:

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. 
18 декабря 2018, 12:34
Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Стало известно, что нашелся 17-летний подросток, который ушел из дома 15 декабря и не вернулся. К счастью, с ним все хорошо, он жив и здоров. Напомним, что в полицию обратились родственники несовершеннолетнего. Полицейские изучали возможный маршрут парня, общались с его 
18 декабря 2018, 11:44
При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

При получении взятки в 2,5 млн рублей задержали начальника отдела ГСУ областного МВД

Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму 

18 декабря 2018, 11:23
В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В понедельник вечером, 17 декабря, в областной столице произошла нестандартная авария. На пересечении улиц Пионерской и Чапаевской лоб в лоб столкнулись трамвай, следовавший по маршруту №15, и «Нива». Оба транспортных средства были повреждены, у отечественной машины разбита вся передняя часть. 
18 декабря 2018, 10:46
Boeing приступает к выпуску сверхдальних бизнес-джетов

Boeing приступает к выпуску сверхдальних бизнес-джетов

Компания Boeing Business Jets заявила о запуске в производство линейки новых лайнеров. Машины отличаются огромной дальностью полета без дозаправки. BBJ-777-8 с полными баками сможет преодолеть 21 570 км, а BBJ-777-9 – 20 370 км. При этом оба судна обладают просторным 
12 декабря 2018, 01:20
В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод

В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод

Представители надзорных органов проверили предприятие по производству цементного оборудования в Тольятти. Выяснилось, что организация не соблюдает нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. В отношении предприятия завели исполнительное производство, и об этом уведомили его руководителя.

Судебные приставы и специалисты в 
10 декабря 2018, 10:50
Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Самарца задержали с КАМАЗом этилового спирта

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что жители Сызрани организовали цех по производству контрафактного алкоголя в поселке Возрождение в Саратовской области. 27 ноября в помещении задержали двух граждан России и четырех работников, трое из которых — нелегалы. На «заводе» стояло 
30 ноября 2018, 02:16
В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В Самаре на несколько часов задержали самолет в Симферополь

В пятницу, 30 ноября, в  самарском аэропорту «Курумоч» на несколько часов был задержан вылет рейса ИЖ -207 авиакомпании «Ижавиа» до Симферополя. Он должен был отправиться в путь в 7:25, но вылет перенесли на 13:45. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора 
30 ноября 2018, 12:41
На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» начались работы по возведению корпуса производства ротора компрессора

На самарском заводе «Кузнецов» стартовали работы по возведению самого большого объекта федеральной целевой программы на предприятии - корпуса 111А, где разместится производство ротора компрессора. Новый корпус - один из пяти проектов, направленных на увеличение пропускной способности подразделений предприятия, задействованных в 
23 ноября 2018, 09:48
Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Выбирать второе название для «Курумоча» будут до 30 ноября

Самарцы выбирают второе название международному аэропорту Курумоч. Первый этап голосования, который продлится до 21 октября, уже стартовал. 
 
Напомним, масштабный проект о присвоении имен выдающихся соотечественников главным аэроузлам страны был презентован несколько дней назад в Общественной палате России. Вторые имена получат 45 
12 октября 2018, 08:45
У Самарской области появилась символика для товаров местного производства

У Самарской области появилась символика для товаров местного производства

У Самарской области появился свой логотип -теперь он будет размещаться на всех товарах, которые производятся в нашем регионе. Графические изображения и описание региональной символики товаров опубликовал областной департамент туризма. В его основе туристический логотип города, который создали перед чемпионатом мира 
11 октября 2018, 10:33
«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного 
8 октября 2018, 09:18
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