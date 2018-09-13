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В Самаре хотят расширить проспект Кирова
Жители Кировского района областной столицы обратились в губдуму. Они просят реконструировать проспект Кирова и подъезд к Кировскому мосту. Сейчас на новом въезде регулярно возникают пробки, поэтому нужно расширить проспект и открыть дополнительные полосы. В четверг, 13 сентября, выяснилось,что проектирование участка …
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13 сентября 2018, 11:54
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В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину
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13 сентября 2018, 10:18
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На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии
Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону …
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13 сентября 2018, 09:41
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В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика
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13 сентября 2018, 09:09
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Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло
В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие …
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17 июля 2018, 02:46
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Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества
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19 апреля 2018, 04:56
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На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары
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19 апреля 2018, 11:35
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Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки
По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После …
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10 февраля 2017, 03:04
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Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге
В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов …
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8 февраля 2017, 12:38
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Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом
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1 февраля 2017, 12:20
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Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем
По мнению действующего президента США, это климатические изменения. И если не предпринять необходимых мер, то ситуация может стать необратимой и люди не смогут к ней приспособиться. К главным превентивным мерам Обама отнес сокращение вредных выбросов в атмосферу, увеличение возобновляемых источников …
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4 августа 2015, 01:29