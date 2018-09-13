По мнению действующего президента США, это климатические изменения. И если не предпринять необходимых мер, то ситуация может стать необратимой и люди не смогут к ней приспособиться. К главным превентивным мерам Обама отнес сокращение вредных выбросов в атмосферу, увеличение возобновляемых источников …