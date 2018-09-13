12
16
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре хотят расширить проспект Кирова

В Самаре хотят расширить проспект Кирова

Жители Кировского района областной столицы обратились в губдуму. Они просят реконструировать проспект Кирова и подъезд к Кировскому мосту. Сейчас на новом въезде регулярно возникают пробки,  поэтому нужно расширить проспект и открыть дополнительные полосы. В четверг, 13 сентября, выяснилось,что   проектирование участка 
13 сентября 2018, 11:54
В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

В Самаре 19-летний водитель «девятки», лишенный прав, сбил насмерть женщину

Рано утром в четверг, 13 сентября, произошла смертельная авария в Самаре. В 6:15 19-летний водитель, ранее лишенный удостоверения за нарушение правил дорожного движения, ехал на своей «девятке» по Красноглисному шоссе в сторону Управленческого. В какой-то момент он утратил контроль над 
13 сентября 2018, 10:18
На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

На стадион «Самара Арена» будут водить экскурсии

Футбольный клуб «Крылья Советов» будет проводить экскурсии по стадиону «Самара Арена». Первая из них запланирована на 19 сентября, начнется в 16:00. Участники экскурсии побывают на  футбольной арене, построенной к ЧМ-2018, зайдут в раздевалки спортсменов, зал для пресс-конференций, медиа-трибуну и зону 
13 сентября 2018, 09:41
В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В Самарской области «Гранта» сбила насмерть 9-летнего мальчика

В среду, 12 сентября, на 12 километре трассы «Урал - Демидовка» в Самарской области произошла смертельная авария. Около 21:20 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на обочину,  где сбил девятилетнего ребенка. Мальчик шел по краю проезжей части вместе  со своей 
13 сентября 2018, 09:09
Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

Синоптики рассказали, почему в выходные в Тольятти странно пахло

В минувший уик-энд, 14 и 15 июля, жители Тольятти снова жаловались на странные запахи в воздухе. По сведениям синоптиков, ночью и утром была практически безветренная погода, каждую ночь отмечалась дымка, формированию которой способствовала высокая влажность 92-95%. Все вредные примеси, присутствовавшие 
17 июля 2018, 02:46
Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества

В Самаре после сообщений жителей о запахе горелого пластика были взяты пробы воздуха. Появились результаты анализа. Напомним, самарцы жаловались на едкий запах гари в соцсетях 18 и 19 апреля. Предположительно, причиной его распространения мог стать пожар на мусорной свалке в 
19 апреля 2018, 04:56
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

В Самаре местные жители жалуются на едкий запах гари в центре города – Ленинском и Самарском районах, а также в Куйбышевском и Железнодорожном. О тяжелом запахе, предположительно, горелого пластика, горожане пишут в соцсети.

«Что горит в Самаре в Куйбышевском 
19 апреля 2018, 11:35
Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После 
10 февраля 2017, 03:04
Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

Самарская область заняла 4 место в экологическом антирейтинге

В Самарской области в атмосферу ежегодно выбрасывается 650 тысяч тонн вредных веществ, а в воду 360 - 365 миллионов кубометров загрязненных стоков. Такие данные озвучил глава областного минлесхоза Александр Ларионов. Наша губерния входит в число основных нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов 

8 февраля 2017, 12:38
Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Жители Тольятти и Новокуйбышевска сообщают в социальных сетях о густом смоге или тумане. Очевидцы опубликовали фотографии.

«С раннего утра в городе в районе Строителей ужасный смог, летит дым, вонь, как будто горит резина, того, что через дорогу, периодически вообще 
1 февраля 2017, 12:20
Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем

Барак Обама назвал главную угрозу человечеству в будущем

По мнению действующего президента США, это климатические изменения. И если не предпринять необходимых мер, то ситуация может стать необратимой и люди не смогут к ней приспособиться. К главным превентивным мерам Обама отнес сокращение вредных выбросов в атмосферу, увеличение возобновляемых источников 
4 августа 2015, 01:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх