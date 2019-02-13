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В блогах: Россия после поколения бандитов

В блогах: Россия после поколения бандитов

О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, 
13 февраля 2019, 09:47
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»

Во вторник, 12 февраля, тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов побывал в расположении самарского клуба «Крылья Советов» в Турции и посмотрел на игру самарцев и их соперников из казахстанского «Кайсара». Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу 
13 февраля 2019, 08:07
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
В Самарской области появятся 5 автоклубов

В Самарской области появятся 5 автоклубов

Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и 
13 февраля 2019, 04:05
На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке

Сотрудники Куйбышевской прокуратуры ведут проверку по факту столкновения двух судов на воздушной подушке. Оно произошло на Волге в 500 метрах от пристани в селе Рождествено. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, суда на воздушной подушке ехали навстречу другу другу по 
13 февраля 2019, 02:34
В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад

В Тольятти нашелся школьник, который пропал полтора месяца назад. Напомним, что 16-летний Виталий Е. вышел из дома на улице Железнодорожной 26 декабря и не вернулся. С родными он связывался последний раз вечером того же дня. Полицейские искали его на чердаках, 
13 февраля 2019, 12:55
В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями

В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
 
- Работник был зажат между металлическими конструкциями во время 
13 февраля 2019, 11:15
В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В Смышляевке рухнула стрела строительного крана

В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта"  упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика 
13 февраля 2019, 10:47
Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла

С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
 
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в 
12 февраля 2019, 05:20
В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе

В понедельник, 14 января, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 16:00 34-летняя молодая женщина ехала на иномарке Mercedes Benz E200 по улице 40 лет Победы в районе дома № 35. Автомобилистка сбила 17-летнего пешехода, который пересекал дорогу 
15 января 2019, 04:16
Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

В Тольятти сутки разыскивали 16-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. С заявлением 7 января обратилась ее мама. Она рассказала, что пять дней назад, вечером 2 января поссорилась с дочерью, и та решила уйти. Женщина объяснила, что не 
9 января 2019, 01:46
Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Стало известно, что дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства. Тело девушки с колото-резаными ранениями на шее и туловище нашли примерно в десять вечера 23 декабря неподалеку 
26 декабря 2018, 12:13
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