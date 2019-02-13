|
В блогах: Россия после поколения бандитов
О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, …
|
13 февраля 2019, 09:47
|
Станислав Черчесов посетил игру «Крыльев Советов»
|
13 февраля 2019, 08:07
|
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
|
13 февраля 2019, 05:04
|
В Самарской области появятся 5 автоклубов
Самарская область получит в этом году пять автоклубов — культурных центров отечественного производства на базе шасси «КамАЗ», «ГАЗон Next», «Газель» или их аналогах. Новинки будут курсировать в Алексеевском, Волжском, Похвистневском, Сызранском и Сергиевском районах. Все автоклубы оснащены звуковым, световым и …
|
13 февраля 2019, 04:05
|
На Волге у Рождествено столкнулись суда на воздушной подушке
|
13 февраля 2019, 02:34
|
В Тольятти нашли подростка, который ушел из дома 1,5 месяца назад
|
13 февраля 2019, 12:55
|
В Самарской области погиб электросварщик, которого зажало металлоконструкциями
В Самарской области специалисты расследуют обстоятельства гибели сотрудника завода металлоконструкций в Волжском районе. Как сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области, 10 февраля произошел несчастный случай с 46-летним электрогазосварщиком.
|
13 февраля 2019, 11:15
|
В Смышляевке рухнула стрела строительного крана
В среду рано утром, 13 февраля, в Смышляевке случилось ЧП. На одной из мтройплощадок новой очереди очереди "Кошелев-проекта" упала стрела башенного крана. По словам очевидцев, на передвижном кране рухнула выдвижная стрела. К счастью, обошлось без пострадавших. Как пояснили представители застройщика …
|
13 февраля 2019, 10:47
|
Сызрань замерзает! Более 40 домов без тепла
С возвращением мороза снова выросло число аварий на трассах теплосетей. После утреннего порыва в центре Самары, где под размытый кипятком асфальт провалились двое мужчин, стало известно о ЧП в Сызрани.
По сообщению городского комитета ЖКХ, порыв произошел в …
|
12 февраля 2019, 05:20
|
В Тольятти автоледи на Mercedes сбила 17-летнего подростка на переходе
|
15 января 2019, 04:16
|
Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома
|
9 января 2019, 01:46
|
Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ
|
26 декабря 2018, 12:13
Мы Вам перезвоним!