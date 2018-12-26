В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети



Как сообщили в облпрокуратуре, одна из учениц школы Отрадного пожаловалась своей старшей подруге из Кинель-Черкасского района на свою одноклассницу. 16-летняя … Школьнице из Кинель-Черкасского района придется заплатить 1000 рублей штрафа. Ее привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети.Как сообщили в облпрокуратуре, одна из учениц школы Отрадного пожаловалась своей старшей подруге из Кинель-Черкасского района на свою одноклассницу. 16-летняя