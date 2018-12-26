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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

«Сказала идти на фиг»: подозреваемый в убийстве 16-летней тольяттинки раскрыл мотив

Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки из Тольятти рассказал о причинах преступления. Видео следственного эксперимента опубликовал Следственный комитет России. Напомним, что в подозреваемым по делу проходит 16-летний хороший знакомый девушки. Молодой человек встречался с ней, и в роковой вечер пытался уговорить 
26 декабря 2018, 02:49
С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега

С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега

С начала зимнего сезона на полигоны отправили 81 331 тонну снежных масс. Причем, в понедельник, 24 декабря утилизировали 6233,4 тонны, а накануне - уже 7722,3. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, за смену задействуют до 300 машин, дорожные 
26 декабря 2018, 02:20
Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. 
26 декабря 2018, 01:24
Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

Прокуратура потребовала от главы Тольятти решить проблему с отоплением Комсомольского района

В вопрос с отоплением Комсомольского района Автограда вмешалась прокуратура. Прокурор Тольятти объявил предостережение главе города Сергею Анташеву о недопустимости нарушения законодательства, которое касается теплоснабжения, потому что отсутствие организации, обслуживающей котельные, может привести к возникновению аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и 
26 декабря 2018, 12:49
В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети

В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети

Школьнице из Кинель-Черкасского района придется заплатить 1000 рублей штрафа. Ее привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети.

Как сообщили в облпрокуратуре, одна из учениц школы Отрадного пожаловалась своей старшей подруге из Кинель-Черкасского района на свою одноклассницу. 16-летняя 
26 декабря 2018, 10:46
В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В понедельник, 24 декабря, произошла трагедия в одном из торговых центров Сызрани. По словам очевидцев, примерно в 18:00 в ТЦ «Образцовский» пришли двое подростков 13-14 лет и купили баллончик с газом. Один из них глубоко глотнул газ, а затем посинел 
25 декабря 2018, 10:43
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В Самаре раскрыли загадочное убийство 19-летней давности

В областной столице раскрыли преступление, которое произошло 19 лет назад. Еще 13 января 1999 года в подъезде дома на улице Победы обнаружили тело 42-летней женщины с ножевыми ранениями. Полицейские выяснили, что перед смертью она выпивала с неким мужчиной, но выйти 
13 декабря 2018, 11:25
Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

Житель Самарской области едва не задушил брата из-за квитков за «коммуналку»

В отдел полиции по Безенчукскому району обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что ему угрожали убийством. Прибывшие на место событий силовики пообщались с потерпевшим и выяснили, что этот человек живет вместе со своим братом, сестрой и бабушкой. Во время очередной посиделки 
7 декабря 2018, 04:46
В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга

В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга

В полицию обратился 43-летний житель села Нижняя Солонцовка Красноярского района. Он рассказал, что неизвестные украли его «ГАЗель», и оценил ущерб в 240 тысяч рублей. Силовики выехали по указанному адресу, опросили потерпевшего и свидетелей, собрали улики.

В течение суток они 
7 декабря 2018, 09:21
Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Зарезал жену на 7-м месяце: подробности жуткого убийства в Самарской области

Стали известны подробности жестокого убийства в Кошкинском районе. Напомним, что там погибла беременная женщина. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в полицию обратился местный житель, который рассказал, что в соседней квартире поссорилась супружеская пара. Оперативники выехали по указанному адресу 
4 декабря 2018, 05:54
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