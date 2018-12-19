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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы
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19 декабря 2018, 01:34
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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В Самаре убрали «проклятый» столб на Галактионовской
В Самаре демонтировали «проклятый» столб на улице Галактионовской. Во вторник, 18 декабря, на пересечении Гагалктионовской и Студенческого переулка произошла очередная авария, автомобиль врезался в установленную на дороге световую опору. Напомним, что водители постоянно жаловались на него — слишком часто в …
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19 декабря 2018, 09:10
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В Самаре Volkswagen сбил пешехода после ДТП
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18 декабря 2018, 01:52
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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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В Самарской области подростки угнали «ГАЗель» у отца своего друга
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7 декабря 2018, 09:21
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В Самаре около дома на Молодежной с высоты упал 14-летний подросток
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12 ноября 2018, 05:37
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В Самаре закроют недострой у Ботсада, где «тусила» молодежь
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8 октября 2018, 11:06
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В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки
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27 сентября 2018, 11:32