Сразу шесть пассажиров пострадали в Тольятти в столкнувшихся лоб-в-лоб маршрутках. По версии полицейских, "Газель-NEXT" протаранила Peugeot Boxer. ДТП произошло вчера, 22 декабря, днём на улице Победы. По предварительным сведениям, водитель отечественного микрофургона выехал на встречку. Всем пострадавшим пассажирам медицинская помощь была оказана на месте.
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