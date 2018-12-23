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Материалы по теме:

Пострадали трое детей: Напротив филармонии фура «Магнит» протаранила «Ниссан»

Пострадали трое детей: Напротив филармонии фура «Магнит» протаранила «Ниссан»

Сегодня, 22 декабря, примерно в 10-45 утра в Самаре произошло серьезное ДТП. На перекрестке улиц Льва Толстого и Фрунзе, напротив Филармонии, столкнулись фура «Ман» и «Ниссан Кашкай».
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 47-летний водитель грузовика ехал от улицы Куйбышева 
22 декабря 2018, 02:48
Заглох на рельсах: Под Самарой поезд протаранил «Камаз»

Заглох на рельсах: Под Самарой поезд протаранил «Камаз»

Сегодня, 22 декабря, рано утром на жд-путях в районе 2 километра трассы Самара-Бугуруслан товарный поезд протаранил КамАЗ, остановившийся на переезде.
 
По версии сотрудников полиции, 26-летний водитель с 7-летним стажем ехал на грузовике со стороны поселка Комсомольский в сторону автодороги 
22 декабря 2018, 02:10
Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

В пятницу, 21 декабря, иномарка в Тольятти сбила маму с ребенком. Это произошло в 09:05. 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода Октавия», двигалась по бульвару Королева в районе дома № 7. Внезапно она наехала на 35-летнюю женщину и ее девятилетнего сына, 
21 декабря 2018, 04:28
В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В четверг, 20 декабря, иномарка сбила пешехода на улице Луцкой в Железнодорожном районе Самары. 27-летний водитель Mitsubishi Lancer напротив дома № 2А наехал на 14-летнюю девочку-подростка. Она пересекала дорогу в неположенном месте, и, как сообщили в облМВД, «вне зоны действия 
21 декабря 2018, 02:10
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