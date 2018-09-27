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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»
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27 сентября 2018, 02:21
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Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области
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27 сентября 2018, 02:13
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Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу
Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.
Сызранский прокурор подал иск в …
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27 сентября 2018, 01:09
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В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»
В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, …
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27 сентября 2018, 12:51
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В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей
В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.
Смотрите …
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27 сентября 2018, 12:32
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Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска
Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" …
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19 сентября 2018, 11:37
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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
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22 августа 2018, 11:21
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Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»
В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии.
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31 июля 2018, 11:48
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Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах
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18 июля 2018, 02:06
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Москвичка решила сделать селфи в Жигулях и сорвалась со скалы
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29 сентября 2017, 07:01
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Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда
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8 сентября 2017, 05:24
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Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе
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7 сентября 2017, 05:07