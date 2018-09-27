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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Полиция выясняет детали ДТП, которое произошло в Самарской области Все случилось на дороге «Никольское - Купино - Толстовка – станция Звезда». По ней ехала автоледи за рулем «Lifan». Женщина шла с превышением скорости. На 6-м километре дороги она выехала на 

27 сентября 2018, 02:13
Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.

Сызранский прокурор подал иск в 
27 сентября 2018, 01:09
В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, 
27 сентября 2018, 12:51
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.

Смотрите 

27 сентября 2018, 12:32
Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Ночевал с бомжами: стало известно, где «тусил» 11-летний мальчик из Чапаевска

Полицейские рассказали, где находился 11-летний мальчик из Чапаевска, которого волонтеры и силовики искали три недели. Подросток сбежал из социального учреждения еще 28 августа. Пока  полицейские и волонтеры осматривали чердаки и подвалы, проверяли торговые центры, заброшенные дома и дачи несовершеннолетний "тусил" 
19 сентября 2018, 11:37
Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем. 
 
- Все действия, которые пропагандируются в этих видеоматериалах, считаются административным 
22 августа 2018, 11:21
Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии. 

«Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей, 
31 июля 2018, 11:48
Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

Видео: из-за селфи 13-летняя девочка из Самары повисла на электропроводах

В Сети опубликовали видео того, как 13-летняя девочка в Самаре повисла на проводах под напряжением. Напомним, что 14 июля в 16:50 она в компании своих друзей шла на речку отдыхать. Когда подростки приблизились к железнодорожному мосту в Нижне-Хлебном парке станции 
18 июля 2018, 02:06
Москвичка решила сделать селфи в Жигулях и сорвалась со скалы

Москвичка решила сделать селфи в Жигулях и сорвалась со скалы

В паблике ВК  "Служба спасения Самары" поведали, что в нацпарке «Самарская Лука» туристка из Москвы сорвалась со скалы, делая селфи. ЧП произошло на официальном экскурсионном маршруте. Девушка упала с Девьей горы в тот момент, когда ей захотелось сделать фото более 

29 сентября 2017, 07:01
Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда

Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда

17-летний экстремал скончался на месте.
8 сентября 2017, 05:24
Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе

Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе

Житель канадского Монреаля Ньюго Корнелье сделал видеоролик, рассказывающий о его жизни начиная со школьного возраста до самой свадьбы. Для этого он делал многочисленные селфи в течение девяти лет.
Корнелье начал фотографировать себя в 2008 году, в 12-летнем возрасте. По мере 

7 сентября 2017, 05:07
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