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Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка
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16 июля 2018, 11:20
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8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже
В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.
По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями …
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16 июля 2018, 12:08
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Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой
В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали …
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16 июля 2018, 10:35
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В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод
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13 июля 2018, 07:51
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Москвичка решила сделать селфи в Жигулях и сорвалась со скалы
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29 сентября 2017, 07:01
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Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда
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8 сентября 2017, 05:24
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Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе
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7 сентября 2017, 05:07
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В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи
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5 сентября 2017, 10:04