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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка

Двое сотрудников самарского ОМОН возвращались с задания, когда заметили ребенка, который играл с другими ребятами около фонтана на Стара-Загоре. 11-летний мальчик поранил ногу об острый край плитки. Рана была глубокой, и от сильного кровотечения пострадавший начал терять сознание. Бойцы вызвали 
16 июля 2018, 11:20
8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

8-летний мальчик из Самарской области погиб после купания на диком пляже

В Саратовской области следователи выясняют подробности трагедии, которая произошла 14 июля. В этот день восьмилетний мальчик из Самарской области скончался в центральной районной больнице Духовницкого района. Местные правоохранители организовали доследственную проверку.

По предварительным данным, накануне ребенок вместе с родителями 
16 июля 2018, 12:08
Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой

Семья с тремя детьми перевернулась в авто на трассе под Самарой

В воскресенье, 15 июля, семья из пяти человек выехала из Бузулука на юг на иномарке Subaru. В Волжском районе, на Самарской обводной дороге легковушка опрокинулась. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, пишут в группе «ДТП 163 Самара». Пострадали 
16 июля 2018, 10:35
В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В Самарской области 14-летний подросток погиб, схватившись за провод

В ночь с 11 по 12 июля полицейским из Красноярского района области рассказали о том, что пропал 14-летний мальчик. Подросток перед этим находился в дачном массиве «Красноярские дачи». Поиски пропавшего организовали очень быстро, и уже через полтора часа на окраине 
13 июля 2018, 07:51
Москвичка решила сделать селфи в Жигулях и сорвалась со скалы

Москвичка решила сделать селфи в Жигулях и сорвалась со скалы

В паблике ВК  "Служба спасения Самары" поведали, что в нацпарке «Самарская Лука» туристка из Москвы сорвалась со скалы, делая селфи. ЧП произошло на официальном экскурсионном маршруте. Девушка упала с Девьей горы в тот момент, когда ей захотелось сделать фото более 

29 сентября 2017, 07:01
Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда

Последняя съемка: В Уфе подросток погиб во время селфи на крыше поезда

17-летний экстремал скончался на месте.
8 сентября 2017, 05:24
Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе

Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе

Житель канадского Монреаля Ньюго Корнелье сделал видеоролик, рассказывающий о его жизни начиная со школьного возраста до самой свадьбы. Для этого он делал многочисленные селфи в течение девяти лет.
Корнелье начал фотографировать себя в 2008 году, в 12-летнем возрасте. По мере 

7 сентября 2017, 05:07
В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи

В Индии разъяренный слон затоптал любителя селфи

В Индии слон раздавил местного жителя, который хотел сделать с ним селфи. Трагедия произошла в парке штата Орисса.
По словам свидетелей происшествия, мужчина намеревался сделать совместное фото с гигантским животным и слишком близко подошел к нему. Разозленный подобным поведением слон 

5 сентября 2017, 10:04
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