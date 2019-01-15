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В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину
В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту …
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15 января 2019, 05:28
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В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"
Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться …
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15 января 2019, 05:24
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Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный …
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15 января 2019, 05:08
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Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы
В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 …
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15 января 2019, 04:38
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В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»
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15 января 2019, 02:33
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В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»
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14 января 2019, 05:50
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Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре
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14 января 2019, 01:44
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Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе
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13 января 2019, 04:19
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Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома
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9 января 2019, 01:46
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Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ
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26 декабря 2018, 12:13
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В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети
Школьнице из Кинель-Черкасского района придется заплатить 1000 рублей штрафа. Ее привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети.
Как сообщили в облпрокуратуре, одна из учениц школы Отрадного пожаловалась своей старшей подруге из Кинель-Черкасского района на свою одноклассницу. 16-летняя …
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26 декабря 2018, 10:46
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В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика
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25 декабря 2018, 10:43