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Материалы по теме:

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В блогах: Как теперь найти крайнего? В Самаре упавшая с крыши глыба льда разбила машину

В Самаре упавшей с крыши глыбой льда разбило лобовое стекло и помяло крышу припаркованному у дома автомобилю. Фотографии разбитого авто опубликовал в "Твиттере" один из жителей города. Инцидент случился во дворе на улице Гагарина. "Самое страшное, что за эту 
15 января 2019, 05:28
В Самаре блогер обнаружил туалет

В Самаре блогер обнаружил туалет "над пропастью"

Блогер Александр Жоголев на одной из самарских строек заметил необычный туалет. Он находится на 20-метровой высоте. На самом краю строящегося дома. "Вы только посмотрите на этот чудо-туалет. Вот скажите честно, смогли бы там присесть с газеткой, сигареткой и расслабиться 
15 января 2019, 05:24
Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный 
15 января 2019, 05:08
Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 
15 января 2019, 04:38
В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В понедельник, 14 января, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. В 15:10 66-летний водитель иномарки BMW X4 ехал по улице Победы в направлении Юбилейной. По пути автомобилист сбил пешехода — 74-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
15 января 2019, 02:33
В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В Самаре автомобилист на Datsun on-DO сбил 23-летнюю девушку на «зебре»

В воскресенье, 14 января, в Советском районе Самары произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 10:15 водитель Datsun on-DO ехал по улице Блюхера со стороны Карбышева в направлении Советской Армии. В районе дома № 27 по улице Блюхера он сбил 
14 января 2019, 05:50
Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Вечером 13 января массовое ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. Около 17:30 41-летняя женщина ехала на своем «Форде» по Южному шоссе. Двигаться пришлось в условиях сильного снегопада. Из-за этого в районе дома 6а женщина не справилась с управлением и оказалась 

14 января 2019, 01:44
Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе

Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе

Авария произошла сегодня, 13 января, днем на федеральной трассе «М-5 Урал» в Клявлинском районе Самарской области, информирует региональное ГУ МВД.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель автомашины Toyota не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где 
13 января 2019, 04:19
Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

Решила потусить: в Тольятти 16-летняя девушка сбежала из дома

В Тольятти сутки разыскивали 16-летнюю девушку, которая ушла из дома и не вернулась. С заявлением 7 января обратилась ее мама. Она рассказала, что пять дней назад, вечером 2 января поссорилась с дочерью, и та решила уйти. Женщина объяснила, что не 
9 января 2019, 01:46
Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Расследовать убийство 16-летней спортсменки из Тольятти будут в центральном аппарате СК РФ

Стало известно, что дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства. Тело девушки с колото-резаными ранениями на шее и туловище нашли примерно в десять вечера 23 декабря неподалеку 
26 декабря 2018, 12:13
В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети

В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети

Школьнице из Кинель-Черкасского района придется заплатить 1000 рублей штрафа. Ее привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети.

Как сообщили в облпрокуратуре, одна из учениц школы Отрадного пожаловалась своей старшей подруге из Кинель-Черкасского района на свою одноклассницу. 16-летняя 
26 декабря 2018, 10:46
В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В понедельник, 24 декабря, произошла трагедия в одном из торговых центров Сызрани. По словам очевидцев, примерно в 18:00 в ТЦ «Образцовский» пришли двое подростков 13-14 лет и купили баллончик с газом. Один из них глубоко глотнул газ, а затем посинел 
25 декабря 2018, 10:43
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