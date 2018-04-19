В Самаре местные жители жалуются на едкий запах гари в центре города – Ленинском и Самарском районах, а также в Куйбышевском и Железнодорожном. О тяжелом запахе, предположительно, горелого пластика, горожане пишут в соцсети.
«Что горит в Самаре в Куйбышевском районе? Спать страшно, в квартире запах гари достаточно едкий», - написала жительница Самары.
«В Самарском районе тоже вонь», - сообщил другой пользователь.
«На пл. Куйбышева тоже запах ужасный. Пластиком паленым пахнет сильно. Глаза режет. В квартире дышать нечем», - добавили в комментариях.
Предположительно, источником запаха мог стать крупный пожар на мусорной свалке в поселке Шмидта (Запанской). Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В районе происшествия проведен забор проб воздуха.
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