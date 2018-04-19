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Материалы по теме:

На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

На Заводском шоссе уничтожен ларек с шаурмой

В Самаре на Заводском шоссе утром во вторник, 17 апреля, произошел пожар – загорелся ларек с шаурмой, сообщили очевидцы. В соцсетях появились фотографии и видео с места происшествия. Самарцы гадают, из-за чего мог загореться торговый павильон. Очевидцы отмечают, что во 

17 апреля 2018, 12:36
11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в жилом доме на улице Алма-Атинской (Кировский район) загорелась квартира. Инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля. Пожар начался в 10:04, сообщили в региональном управлении МЧС. К месту происшествия направили четыре пожарные машины. Выяснилось, что загорелись домашние вещи на 

16 апреля 2018, 10:47
Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец 
13 апреля 2018, 03:11
Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Накануне вечером в Самаре частично выгорело здание у культурно-развлекательного центра «Звезда». В этом помещении 
10 апреля 2018, 11:49
Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход 
20 марта 2018, 01:18
За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся 

15 марта 2018, 01:39
За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

5% от ее заработка будут уходить в доход государству.
2 марта 2018, 10:54
За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию

За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию

21-летний парень из Самарской области отправился в колонию за посты в соцсети. Обжаловать приговор Приволжского окружного военного суда в Верховном суде РФ Владимир Репин не смог. По данным силовиков, молодой человек размещал на своей странице «ВКонтакте» материалы, направленные на публичное 

21 февраля 2018, 03:25
Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После 
10 февраля 2017, 03:04
Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Соцсети: города Самарской области накрыл смог со странным запахом

Жители Тольятти и Новокуйбышевска сообщают в социальных сетях о густом смоге или тумане. Очевидцы опубликовали фотографии.

«С раннего утра в городе в районе Строителей ужасный смог, летит дым, вонь, как будто горит резина, того, что через дорогу, периодически вообще 
1 февраля 2017, 12:20
В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа

В Самаре за три часа поступило 1800 сообщений о запахе газа

Жители Самары обеспокоены сильным запахом газа, который накануне вечером чувствовался в воздухе сразу нескольких районов города. По этой причине с 20 до 23 часов в аварийную газовую службу поступило более 1800 звонков, также горожане обращались в скорую и МЧС.
22 ноября 2016, 01:51
В соцсетях жители Самары жалуются на запах газа

В соцсетях жители Самары жалуются на запах газа

В понедельник, 21 ноября, в вечернее время в самарских социальных сетях стали появляться сообщения о «запахе газа» в городе. Пользователи пишут, что  чувствовали специфический запах в Куйбышевском и Промышленных районах, а также на площади Кирова, в Зубчаниновке и на улице 
22 ноября 2016, 09:33
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