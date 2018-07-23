Администрация Президента обяжет губернаторов отвечать на недовольство жителей в социальных сетях. Кремль запустил программу «Инцидент» по отслеживанию реакции региональных властей на жалобы населения в интернете. Проект разработала компания «Медиалогия», сейчас он работает в пилотном режиме в нескольких регионах - в каких именно, не уточняется, к 2019 году его распространят по всей стране. Предполагается, что система будет мониторить пять социальных сетей: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Программа по ключевым словам отберёт в огромном массиве постов и комментариев все значимые сообщения: жалобы, вопросы, отзывы, благодарности. Несколько постов по одной теме будут объединяться в единый кейс и представлять собой собственно «инцидент». Новелла обяжет местные власти отрабатывать каждый такой зарегистрированный случай в течение суток.
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