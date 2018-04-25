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Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты

В Самарской области полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали местным властям. Во вторник, 24 апреля, депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по 

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На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары

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Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области

В Самарской области могут ужесточить закон о тишине. Предполагается ввести запрет на шум в домах в обеденное время (с 13 до 15 часов) и с 20:00 до 8 часов утра (в 
4 апреля 2018, 11:58
Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети

Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход 
20 марта 2018, 01:18
За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области

Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся 

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За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска

5% от ее заработка будут уходить в доход государству.
2 марта 2018, 10:54
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок

Роспотребнадзор сможет немедленно приостанавливать продажу продуктов без проведения выездной проверки. Это будет возможно в том случае, если они несут реальную угрозу для жизни и здоровья покупателей. Это следует из решения Верховного суда, которое вышло в свет в пятницу, 2 февраля, 
2 февраля 2018, 09:30
В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов

Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и 

29 января 2018, 06:55
РЖД готовит закон о

РЖД готовит закон о "черных списках" для пассажиров

"Российские железные дороги" хотят внести на рассмотрение законопроект о «черных списках» для пассажиров. Об этом рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, людям, которые создают опасность для своих спутников, надо ограничить доступ на поезда, сообщает РБК
15 января 2018, 01:48
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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

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11 января 2018, 10:48
В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой

С 24 апреля в Самаре на улице Ново-Садовой будут введены ограничения для транспорта. Речь идет об участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской (с левой и правой стороны). Там будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Соответствующие знаки будут установлены 

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Банки Греции прекратили свою работу

До 6 июля все банки в Греции ушли в отпуск по решению правительства страны. Кроме того, строго ограничены финансовые операции по счетам, за границу средства в этот период перевести тоже будет нельзя. Причиной такого жесткого лимитирования по операциям стал вывод 
29 июня 2015, 11:20
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