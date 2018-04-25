Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин разработал законопроект, который предполагает введение ограничений на пользование социальными сетями. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Анохин предлагает сделать возможным вход в соцсети только с помощью портала «Госуслуги», а длительность пребывания в них ограничить не более, чем тремя часами в сутки.
"В настоящее время назрела необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети "Интернет", - пишет Анохин.
|
Отловом бездомных животных Самарской области займутся муниципалитеты
В Самарской области полномочия по отлову и содержанию бездомных животных передали местным властям. Во вторник, 24 апреля, депутаты Самарской губернской думы приняли закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по …
|
25 апреля 2018, 01:56
|
На тяжелый запах горелого пластика жалуются жители Самары
|
19 апреля 2018, 11:35
|
Ужесточить закон о тишине предложили в Самарской области
|
4 апреля 2018, 11:58
|
Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети
Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход …
|
20 марта 2018, 01:18
|
За экстремизм в интернете будут судить жителя Самарской области
Перед судом предстанет житель поселка Безенчук. 27-летний мужчина на протяжении нескольких лет размещал в соцсетях экстремистские посты. Материалы были направлены на возбуждение ненависти и вражды, на унижение достоинства групп лиц по признакам национальности, происхождения, а также материалы, в которых содержатся …
|
15 марта 2018, 01:39
|
За экстремизм в соцсетях к 10 месяцам исправительных работ приговорили жительницу Жигулевска
|
2 марта 2018, 10:54
|
Роспотребнадзор сможет останавливать продажу продуктов без выездных проверок
|
2 февраля 2018, 09:30
|
В России ограничат курение электронных сигарет и вейпов
Минпромторг РФ подготовил документ, который регламентирует продажу электронных сигарет и вейпов. Он размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Законопроект предполагает запрет использования устройств для нагревания табака на территриях образовательных, культурных, медицинских и спортивных учреждений, в общественном транспорте, в подъездах и …
|
29 января 2018, 06:55
|
РЖД готовит закон о "черных списках" для пассажиров
"Российские железные дороги" хотят внести на рассмотрение законопроект о «черных списках» для пассажиров. Об этом рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, людям, которые создают опасность для своих спутников, надо ограничить доступ на поезда, сообщает РБК. …
|
15 января 2018, 01:48
|
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации
Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который обязывает руководство больниц обеспечивать возможность родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. По его словам, в действующих документах такая возможность не оговаривается. По сути, разрешение на посещение пациентов родственниками сейчас является …
|
11 января 2018, 10:48
|
В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой
|
17 апреля 2017, 04:15
|
Банки Греции прекратили свою работу
|
29 июня 2015, 11:20