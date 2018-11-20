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Материалы по теме:

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками

В Самаре вынесен приговор местному жителю, который снимал порновидео с участием несовершеннолетних юношей. Еще в октябре прошлого года сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области совместно с региональным СУ СК пресекли деятельность этого человека.

Во время обыска по месту 
20 ноября 2018, 01:07
Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, 
20 ноября 2018, 12:59
Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары приняли в первом чтении

Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.

Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. 
20 ноября 2018, 12:41
В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81

В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. 
20 ноября 2018, 12:04
В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками

Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. 
20 ноября 2018, 11:19
Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

Из Самарской области выдворили 842 нелегалов

С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
 
Как правило, мигранты въезжают в страну через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения 
20 ноября 2018, 10:51
В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru

В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru

В понедельник утром, 19 ноября, произошел пожар в областной столице. На улице Победы в Промышленном районе загорелась иномарка  Subaru. Сигнал о пожаре поступил в 9:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях. По информации ГУ МЧС по региону, 
19 ноября 2018, 01:23
«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые

31-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
19 ноября 2018, 09:05
На реке под Самарой сгорел катер

На реке под Самарой сгорел катер

Поздно вечером в среду, 14 ноября, стало известно о пожаре в Волжском районе области. На реке в поселке Падовка в 22:23 загорелся катер на воде. Пламя охватило площадь в 60 квадратных метров. На место событий выехали 18 сотрудников оперативного ведомства, 
15 ноября 2018, 02:43
В Тольятти 30 человек тушили ангар с пиломатериалами

В Тольятти 30 человек тушили ангар с пиломатериалами

Накануне вечером, 12 ноября, в Тольятти тушили крупный пожар в ангаре с пиломатериалами. Сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 21:25. Сотрудники оперативного ведомства выехали на место событий, по адресу на Обводном шоссе 
13 ноября 2018, 09:57
В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе

Прошлой ночью в Самаре тушили крупный пожар. В 22:35 поступил сигнал о возгорании на улице Современной в Кировском районе города. Как сообщили в управлении МЧС по региону, горела кровля частного дома и надворные постройки на площади 120 кв. м. На 
12 ноября 2018, 12:04
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