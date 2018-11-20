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В Самаре мужчина снимал порновидео с подростками
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20 ноября 2018, 01:07
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Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании
Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, …
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20 ноября 2018, 12:59
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Бюджет Самары приняли в первом чтении
Бюджет Самары в первом чтении приняли единогласно. Обсуждение главного финансового документа Самары во втором чтении запланировано на середину декабря.
Напомним, что в губернской столице проходило заседание городского парламента. На 51-м заседании Думы г.о. Самара рассматривался бюджет на 2019 год. …
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20 ноября 2018, 12:41
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В Самаре ведется доследственная проверка из-за отравления детей в школе №81
В областной столице началась доследственная проверка по факту отравления подростков. 15 и 16 ноября нескольким учащимся самарской школы № 81 понадобилась помощь медиков. По предварительной информации, у них диагностировали кишечную инфекцию. Сейчас в больницы обратились 14 несовершеннолетних и один взрослый. …
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20 ноября 2018, 12:04
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В Самаре чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов пообщается с болельщиками
Стало известно, что 13 декабря чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретится с поклонниками из Самары в одном из торговых комплексов. Мероприятие начнется в 18:00 на фудкорте ТК «Амбар» на Южном шоссе, 5. Об этом сообщает официальная группа молла в Сети. …
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20 ноября 2018, 11:19
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Из Самарской области выдворили 842 нелегалов
С начала года судебные приставы выдворили из Самарской области 842 нелегальных мигрантов. Только за первую половину ноября регион покинули 12 граждан Узбекистана, также два жителя Казахстана и Украины.
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20 ноября 2018, 10:51
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В Самаре на улице Победы сгорела иномарка Subaru
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19 ноября 2018, 01:23
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«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт
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19 ноября 2018, 10:39
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В Самаре семья отравилась угарным газом: пострадали двое детей и взрослые
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19 ноября 2018, 09:05
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На реке под Самарой сгорел катер
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15 ноября 2018, 02:43
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В Тольятти 30 человек тушили ангар с пиломатериалами
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13 ноября 2018, 09:57
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В Самаре 58 человек тушили горящую кровлю в Кировском районе
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12 ноября 2018, 12:04