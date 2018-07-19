И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.



Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе …