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В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся
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18 июля 2018, 11:16
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Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре
Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе …
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18 июля 2018, 11:08
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Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб
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18 июля 2018, 10:12
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«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики
Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались …
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17 июля 2018, 01:36
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В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек
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24 мая 2018, 11:58
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И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу
Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.
Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе …
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29 октября 2017, 07:46
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В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы
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3 августа 2016, 04:08
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Доклад: в 2014 году число жертв терактов в мире возросло на 80%
В общей сложности от рук террористов погибли 32,6 тыс. человек. Такие данные приводят сегодня британские аналитики. Печальная пальма первенства здесь принадлежит представителям нигерийской организации "Боко харам", уничтожившим 6644 человека. На счету "Исламского государства" 6073 жертвы. С начала нового тысячелетия количество …
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17 ноября 2015, 09:07