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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

В Самаре пьяный водитель попытался сбежать от полицейских, врезался в дерево и перевернулся

17 июля к активистам «Ночного патруля» поступила информация о том, что по двору дома № 184 на проспекте Карла Маркса в Самаре разъезжает пьяная компания. Сигнал передали сотрудникам ДПС, и они немедленно отправились на место.

Прибывшие правоохранители увидели нарушителя, который находился 

18 июля 2018, 11:16
Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Трамвай № 4 протаранил иномарку на Красноармейской в Самаре

Во вторник, 17 июля, в областной столице произошла очередная авария с участием трамвая. На пересечении улиц Красноармейской и Урицкого трамвай, следовавший по маршруту № 4, врезался в черную легковушку. Столкновение случилось на трамвайных путях. По словам очевидцев в группе 
18 июля 2018, 11:08
Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

Иномарка BMW врезалась в столб в Тольятти: водитель погиб

В среду утром, 18 июля, произошла страшная дорожная авария на улице Спортивной в Тольятти. По предварительной информации, черная иномарка BMW направлялась в сторону Московского проспекта, но на пустынной дороге водитель почему-то не справился с управлением, автомобиль оказался на обочине и 
18 июля 2018, 10:12
«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

«Оторвало кабину»: на трассе в Самарской области столкнулись грузовики

Во вторник, 17 июля, крупная авария с грузовиками произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Переволоки. По словам очевидцев в группе «Происшествия Тольятти», на проезжей части столкнулись две фуры. У одной из них оторвало кабину, на дорогу высыпались 
17 июля 2018, 01:36
В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

В Крутых Ключах прогремел взрыв, погиб один человек

Утром 24 мая ЧП произошло в микрорайоне Крутые Ключи. В 7:58 на третьем этаже доме на бульваре Финютина прогремел взрыв, а после этого начался пожар. На место прибыли 22 сотрудника МЧС на 7 машинах. Они эвакуировали жильцов здания и приступили 
24 мая 2018, 11:58
И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу

И смех, и грех: В Самара налетчик и его жертвы обратились после драки в одну и ту же больницу

Нападавший и двое потерпевших «честно» рассказали в медучреждении обстоятельства получения повреждений. Полицейским только осталось сопоставить показания.

Как информирует ГУ МВД по Самарской области, сегодня 29 октября, днем возле одного из домов в Костромском переулке Самары произошла драка. В ходе 
29 октября 2017, 07:46
В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы

В Абхазии разбился автобус с российскими туристами: есть жертвы

Турист из России погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Республике Абхазия. Еще около 30 человек получили различные ранения. ДТП произошло сегодня, 3 августа, утром примерно в 7 километрах от российско-абхазской границы.

Как пишет РЕН ТВ, погиб 
3 августа 2016, 04:08
Доклад: в 2014 году число жертв терактов в мире возросло на 80%

Доклад: в 2014 году число жертв терактов в мире возросло на 80%

В общей сложности от рук террористов погибли 32,6 тыс. человек. Такие данные приводят сегодня британские аналитики. Печальная пальма первенства здесь принадлежит представителям нигерийской организации "Боко харам", уничтожившим 6644 человека. На счету "Исламского государства" 6073 жертвы. С начала нового тысячелетия количество 
17 ноября 2015, 09:07
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