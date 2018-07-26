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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек

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В «десятке» 
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В ближайшие 10 дней все автовладельцы и пешеходы должны будут приобрести одежду со светоотражающими элементами. Это может быть: куртка, жилет или накидка - на выбор. Новые правила дорожного движения вступают в силу 18 марта. С этого дня, находиться на проезжей 
8 марта 2018, 10:25
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