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Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре
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26 июля 2018, 02:45
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В центре Сызрани фура Scania «зацепила» внедорожник «Нива»
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26 июля 2018, 09:59
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В ДТП с автобусом и «десяткой» в Самаре пострадали пять человек
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25 июля 2018, 09:04
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Видео: цементовоз смял Lada 4x4 под Сызранью, погиб водитель
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25 июля 2018, 08:45
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«Калина» сбила двух пешеходов на «зебре» в Тольятти
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12 июля 2018, 04:47
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Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре
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29 мая 2018, 01:15
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Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре
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7 мая 2018, 02:05
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Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой
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8 марта 2018, 10:25