Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области … В среду, 11 июля, в Самарской области произошла дорожная авария со смертельным исходом. По предварительным данным, в Большой Глушице водитель отечественной легковушки «Лада Ларгус» превысил скорость, но затем не справился с управлением, машина перевернулась и скатилась в кювет. По