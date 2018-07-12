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Супруг автоледи пострадал в ДТП в Сызрани
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12 июля 2018, 05:28
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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Самарской области
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11 июля 2018, 10:42
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Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход
Сотрудники областного управления ГИБДД ищут свидетелей ДТП. Авария произошла 2 июля в поселке Новосемейкино. На улице Советской неустановленный серый «седан» сбил человека, который шел по проезжей части. В результате инцидента пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Всех, кто располагает информацией об …
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11 июля 2018, 01:47
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«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре
ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».
Судя по всему, водитель легковушки попытался …
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10 июля 2018, 02:57
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Вылетевшая на тротуар Audi сбила пешеходов в Самаре
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29 мая 2018, 01:15
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Водитель «Фольксвагена» сбил 2 пешеходов на тротуаре в Самаре
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7 мая 2018, 02:05
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Водителей без спецжилетов будут ловить по ночам на дорогах под Самарой
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8 марта 2018, 10:25
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В Тольятти 12-летний школьник оказался под колесами «Приоры»
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13 февраля 2018, 11:42