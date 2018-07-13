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Подготовка к выборам продолжается в Самарской области
Подготовка к осеннему голосованию в Самарской области идет полным ходом. Напомним, на 9 сентября назначены выборы губернатора, а также довыборы в Государственную думу по 158-му избирательному округу. Сейчас решаются и технические моменты. Так, облизбирком подписал соглашение о сотрудничестве с губернским …
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8 июля 2018, 10:15
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Назван новый претендент на пост губернатора Самарской области
Появился еще один потенциальный кандидат на пост губернатора Самарской области. Реготделение партии «Яблоко» выдвигает на этот пост своего идейного лидера Игоря Ермоленко. Конкуренцию ему составят областные парламентарии: коммунист Алексей Лескин и либерал-демократ Александр Степанов, а также действующий глава региона Дмитрий …
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29 июня 2018, 03:01
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Прайс-лист на размещение политической рекламы в эфире телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ»
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора …
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28 июня 2018, 01:37
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Дмитрий Азаров выдвинут от "ЕР" на выборы губернатора Самарской области
В Самарской области на региональной партийной конференции «Единой России» состоялась процедура предварительного голосования по выбору кандидата на пост губернатора Самарской области. Она прошла в ДК «Тольятти». Максимальную поддержку получил Дмитрий Азаров, который с 25 сентября 2017 года исполняет обязанности главы …
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20 июня 2018, 09:57
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На три дня парковка в Москве станет бесплатной
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4 июня 2018, 04:15
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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10
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В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных
В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.
Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное …
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3 мая 2018, 09:13
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Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре
В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: …
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19 марта 2018, 07:31
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В Госдуме под самарским депутатом Михаилом Дегтяревым провалилось кресло
В Госдуме под депутатом фракции ЛДПР «провалилось кресло». По данным «Российской газеты», инцидент произошел с самарцем Михаилом Дегтяревым. Об этом случае стало известно после обращения лидера ЛДПР Владимира Жириновского к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
Главный либерал-демократ страны попросил «укрепить все кресла» …
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14 июня 2017, 02:35
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Депутата Госдумы из Самарской области Михаила Дегтярева не пустили в Германию
Депутату Госдумы из Самарской области Михаилу Дегтяреву отказали во въезде в Германию. Глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи накануне собирался участвовать во встрече россиийской парламентской делегации с руководством Международного паралимпийского комитета. Пять депутатов Госдумы были …
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10 марта 2017, 12:50
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Михаил Дегтярев в новом созыве Госдумы может сменить самарскую прописку на московскую
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28 июня 2016, 11:24
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Самарский депутат Михаил Дегтярев требует защитить бренд «Водка»
Михаил Дегтярев, депутат Государственной Думы РФ, избранный от Самарской области, предложил запретить иностранному бизнесу использовать бренд «Водка». Соответствующее обращение парламентарий направил главе Минпромторга Денису Мантурову. Дегтярев просит чиновника поднять этот вопрос на уровне ВТО и международных судебных инстанций и заявляет, …
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21 января 2016, 01:02