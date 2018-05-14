Турпоток из России во Вьетнам вырос в два раза … За прошедшую зиму туристический поток из России во Вьетнам увеличился в два раза. Статистика говорит, что с начала 2018 года там побывали более 250 тысяч наших соотечественников. По словам представителей туриндустрии, по количеству путешественников во Вьетнам Россия находится на первом