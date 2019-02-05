2
46
50
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Павлу Колобкову показали, как в Самаре ищут звезд спорта

Самару с рабочим визитом посетил Министр спорта России Павел Колобков. Он провел совещание с губернатором Дмитрием Азаровым по реализации национального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — доведение к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

5 февраля 2019, 12:34
В Самаре ограничат движение транспорта

В Самаре ограничат движение транспорта

В субботу, 9 февраля, в день проведения 37-й Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» временно ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского до улицы Сергея Лазо и по дороге на Лесное кладбище от Красноглинского шоссе до учебно-спортивного центра «Чайка», 

5 февраля 2019, 11:08
Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения в Самаре

Изменился график работы колеса обозрения, расположенного в парке имени Гагарина. Об этом сообщает сайт муниципального предприятия «Парки Самары».

Итак, с понедельника в будние дни аттракцион будет открыт для посетителей с 13:00 до 22:00. Функционировать он будет с перерывом, который 
4 февраля 2019, 11:36
Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

Грабил богатых и знаменитых: В Самаре задержали вора-рецидивиста по кличке Витас

В Самаре на 8-й и 9-й просеках с сентября 2018 года начали стабильно фиксировать кражи. Полицейские по почерку преступлений поняли: «работает» один и тот же грабитель, передает ГУ МВД по Самарской области
 
«Злоумышленник действовал нагло, - сетуют полицейские. - 
2 февраля 2019, 03:08
В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

В Сызрани высокопоставленного полицейского оштрафовали за нежелание расследовать дело

Высокопоставленного правоохранителя из Сызрани наказали рублём за нежелание исполнять свои прямые обязанности. В поле зрения силовиков попал  начальник отдела уголовного розыска Сызранского ЛО МВД России на транспорте  Руслан Курмакаев. К нему поступило заявление от «РЖД» о краже на сумму в 

1 февраля 2019, 02:24
В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В новогодние праздники через Самару пройдут 28 дополнительных поездов

В период с 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года через Самарский железнодорожный вокзал пустят 28 дополнительных поездов дальнего следования до Москвы, Санкт-Петербурга и Нижневартовска. Составы будут курсировать из Самары, Пензы, Уфы, Тольятти, Ульяновска и Саранска.

На маршрут до 

3 декабря 2018, 03:35
Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года 

16 октября 2018, 05:51
РЖД может оснастить плацкартные вагоны пассажирскими капсулами

РЖД может оснастить плацкартные вагоны пассажирскими капсулами

РЖД рассматривает вопрос оснащения плацкартных вагонов в поездах специальными пассажирскими капсулами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

«На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно 
4 октября 2018, 02:26
Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарский депутат стал официальным кандидатом в мэры Москвы

Самарец, депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев, будет бороться за кресло мэра Москвы. Он прошел регистрацию и получил статус кандидата на кресло градоначальника столицы. Соответствующее удостоверение он получил 12 июля. Об этом свидетельствует фото, которое Дегтярев выложил в своем 
13 июля 2018, 11:01
На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня парковка в Москве станет бесплатной

На три дня, с 10 по 12 июня, в российской столице обещают сделать бесплатную парковку для автомобилей. Причиной этого решения стало празднование Дня России. Бесплатно оставить свою машину можно будет на любой уличной стоянке, включенной в зону парковочного пространства города. 
4 июня 2018, 04:15
На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники в Москве и северной столице побывали 22 тысячи туристов из Китая. Они приехали в Россию в составе безвизовых групп. По сравнению с данными за прошлый год, прирост туристов составил 25%. В прошлом году в российской столице побывали 
14 мая 2018, 11:10
В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.

Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное 
3 мая 2018, 09:13
Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

В Самаре проданы все билеты на первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», 28 апреля «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют матч 35-го тура первенства ФНЛ. Напомним, эта игра пройдет при 30-процентной загрузке трибун. На 
23 апреля 2018, 05:00
Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

Стартует продажа билетов на первый матч на стадионе «Самара Арене»

В Самаре в понедельник, 23 апреля, стартует продажа билетов на первый тестовый матч на футбольном стадионе «Самара Арена». Летом на этой площадке пройдут игры ЧМ-2018 по футболу. Первая пробная игра намечена на субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» 
23 апреля 2018, 09:57
Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», игра состоится на следующий неделе - в субботу, 28 апреля. «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж) сыграют в рамках 35 тура первенства ФНЛ. Опубликованы 

19 апреля 2018, 02:25
ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

ФАС выявила нарушения при переоформлении билетов РЖД

Антимонопольное ведомство заявило, что Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее предприятие РЖД) устанавливает свои требования к переоформлению билетов, идущие вразрез с интересами пассажиров. Как утверждается, ФПК нарушает установленные нормы при переоформлении билетов граждан на другой поезд.
В итоге, отмечается в сообщении, 

25 декабря 2017, 05:23
В России стартовали продажи нового Renault Sandero

В России стартовали продажи нового Renault Sandero

Сегодня, 4 сентября, в России началась продажа нового хетчбэка второго поколения Renault Sandero, сообщают СМИ.
Модель была представлена на прошлой неделе на Московском автосалоне. Новинка производится на тольяттинском автозаводе. Цена модели составляет от 380 000 до 508 000 рублей.
У 

4 сентября 2014, 05:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх