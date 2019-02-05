РЖД анонсировало расширение списка поездов, на которые можно будет купить так называемый «невозвратный билет». Сдать его будет нельзя, кроме исключительных случаев, но и обойдется пассажиру он дешевле стандартного проездного.
Эксперимент стартовал 20 января с продаж таких проездных за 90 дней до отправления поездов, следующих по маршрутам Москва – Воронеж и Москва – Ижевск. Экономия, как выяснилось, составляет от 5 до 20% от стоимости привычных билетов. Невозвратные проездные не продаются в плацкартные и общие вагоны – цены в них регулирует государство. В купе и на сидячие места в нерегулируемом сегменте выставляется около 10% от общего количества билетов.
Теперь холдинг РЖД анонсировал старт продаж невозвратных проездных по следующим направлениям:
- с 5 февраля Воронеж – Москва,
- с 19 февраля Москва – Санкт-Петербург,
- с 5 марта Самара – Москва,
- с 19 марта Ростов-на-Дону-Адлер,
- со 2 апреля Москва – Адлер.
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