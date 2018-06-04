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Материалы по теме:

Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

В Самаре стало меньше на одну нелегальную парковку. 14 июня была снесена стоянка, которая располагалась на пересечении улицы Владимирской с проспектом Карла Маркса. Специалисты вывезли модульный КПП и снесли ограждения, сообщает 63.ru.

Стоит отметить, что эта стоянка стала 
14 июня 2018, 02:35
АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч внедорожников Lada 4x4

АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч внедорожников Lada 4x4

АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4 из-за проблем с электропроводкой, сообщает Росстандарт. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. В сервисных центрах на этих машинах установят дополнительные хомуты крепления жгута. Также на внедорожниках 

14 июня 2018, 01:34
12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.

Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после 

9 июня 2018, 01:42
Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

По итогам мая самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Всего в прошлом месяце на отечественном рынке было реализовано 8 с половиной тысяч Granta, что на 16 процентов выше аналогичного 

8 июня 2018, 02:51
АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел первую встречу с новым президентом АвтоВАЗа Ивом Каракатзанисом. Главной темой встречи стали рабочие планы тольяттинского 
7 июня 2018, 02:52
На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая

На майские праздники в Москве и северной столице побывали 22 тысячи туристов из Китая. Они приехали в Россию в составе безвизовых групп. По сравнению с данными за прошлый год, прирост туристов составил 25%. В прошлом году в российской столице побывали 
14 мая 2018, 11:10
В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных

В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.

Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное 
3 мая 2018, 09:13
Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре

В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: 

19 марта 2018, 07:31
Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе

Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе

В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз  обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых 

2 ноября 2017, 04:47
У самарского автовокзала разбивают машины за отказ от оплаты парковки

У самарского автовокзала разбивают машины за отказ от оплаты парковки

Рядом с Центральным автовокзалом областной столицы открыта платная парковка. Бесплатная же завалена снегом, что не оставляет выбора автолюбителям. О том, что бесплатную парковку здесь специально засыпает снегом администрация ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской области», сообщал ранее Михаил Матвеев. Администрация торгового 

12 марта 2014, 11:51
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