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Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре
В Самаре стало меньше на одну нелегальную парковку. 14 июня была снесена стоянка, которая располагалась на пересечении улицы Владимирской с проспектом Карла Маркса. Специалисты вывезли модульный КПП и снесли ограждения, сообщает 63.ru.
Стоит отметить, что эта стоянка стала …
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14 июня 2018, 02:35
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АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч внедорожников Lada 4x4
АвтоВАЗ отзывает почти 39 тысяч автомобилей Lada 4х4 из-за проблем с электропроводкой, сообщает Росстандарт. Причина - возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески. В сервисных центрах на этих машинах установят дополнительные хомуты крепления жгута. Также на внедорожниках …
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14 июня 2018, 01:34
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12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»
12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.
Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после …
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9 июня 2018, 01:42
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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta
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8 июня 2018, 02:51
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АвтоВАЗ покажет новые автомобили в августе
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7 июня 2018, 02:52
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На майские праздники Москву и Санкт-Петербург увидели 20 тысяч туристов из Китая
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14 мая 2018, 11:10
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В столичных аэропортах запретят слушать музыку без наушников и кататься на животных
В подмосковных аэропортах вводятся новые правила и за их исполнением будут следить сотрудники министерства транспорта Московской области. Теперь за нарушения правил поведения в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» будут выписывать штрафы.
Наказываться будет засорение территории, загромождение вещами проходов, неправильное …
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3 мая 2018, 09:13
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Самолет Москва – Ульяновск экстренно посадили на запасном аэродроме в Самаре
В Самаре в воскресенье, 18 марта, вынужденно приземлился самолет, на котором летели более полусотни человек. Рейс компании "ЮТэйр" следовал по маршруту Москва – Ульяновск. Борт посадили на запасном аэродроме аэропорта Курумоч в 16:28, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре. Причина вынужденной посадки: …
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19 марта 2018, 07:31
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Дмитрий Азаров принял участие в Русском народном соборе
В Москве в кафедральном Храме Христа Спасителя завершился Всемирный Русский народный собор. Это важное ежегодное духовно-просветительское мероприятие. В этот раз обсуждалась тема «Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития». Участие в работе собора приняли представители власти и силовых …
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2 ноября 2017, 04:47
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У самарского автовокзала разбивают машины за отказ от оплаты парковки
Рядом с Центральным автовокзалом областной столицы открыта платная парковка. Бесплатная же завалена снегом, что не оставляет выбора автолюбителям. О том, что бесплатную парковку здесь специально засыпает снегом администрация ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской области», сообщал ранее Михаил Матвеев. Администрация торгового …
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12 марта 2014, 11:51