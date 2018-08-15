Два года в колонии проведет самарец, «заминировавший» ТЦ «Аврора» … На два года в колонии задержится житель Самары, который сообщил о заминировании ТЦ «Аврора Молл». Напомним, что 18 апреля он вытащил сим-карту из своего телефона и позвонил по номеру экстренной службы «112». Мужчина заявил сотрудникам оперативной службы, что ТЦ заминирован,