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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
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Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре

Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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Самарцы на выезде одержали первую победу в сезоне: «Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1

Встреча проходила в Ростове-на-Дону на специально построенном к ЧМ-2018 стадионе «Ростов Арена». Единственный гол за всю игру мяч забил Александр Соболев на иcходе первого тайма. Во второй половине что-либо противопоставить соперникам ростовчане так и не смогли. Счет на табло так 

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«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»

В этом сезоне самарские «Крылья Советов» приглашают детей обладателей клубных абонементов на церемонии открытия домашних матчей. Каждый раз кто-то из ребят сможет выйти на поле вместе с футболистами. Команда приглашает мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 12 лет.
8 августа 2018, 01:36
«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3

В воскресенье, 5 августа, самарские «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» «Оренбург». Поболеть за любимые команды на матч пришли 22 930 зрителей. Встреча завершилась разгромом хозяев - они уступили соперникам с унизительнм счетом 0:3. Причем, все три мяча влетели 
5 августа 2018, 10:55
«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены

«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены

В пятницу, 3 августа, представители фанатского дивжения Самары встретились с новичком «Крыльев Советов» Максимом Канунниковым. Поводом стал конфликт, который разгорелся в социальной сети из-за поста супруги футболиста, который совсем недавно заключил годовой контракт с «КС».

Напомним, что вторая половина 
4 августа 2018, 04:43
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