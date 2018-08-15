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15 пожарных тушили горящий баннер в ТЦ в Тольятти
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15 августа 2018, 10:04
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Два года в колонии проведет самарец, «заминировавший» ТЦ «Аврора»
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15 августа 2018, 09:43
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В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация
Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и …
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15 августа 2018, 08:53
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Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре
Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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15 августа 2018, 08:22
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Самарцы на выезде одержали первую победу в сезоне: «Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1
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12 августа 2018, 02:26
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«Крылья Советов» предлагают детям выйти на поле с игроками перед матчем с «Локомотивом»
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8 августа 2018, 01:36
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«Это безобразие»: «Крылья Советов» проиграли «Оренбургу» со счетом 0:3
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5 августа 2018, 10:55
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«Максим заслуживает нашей поддержки»: форвард «Крыльев Советов» извинился перед фанатами за слова жены
В пятницу, 3 августа, представители фанатского дивжения Самары встретились с новичком «Крыльев Советов» Максимом Канунниковым. Поводом стал конфликт, который разгорелся в социальной сети из-за поста супруги футболиста, который совсем недавно заключил годовой контракт с «КС».
Напомним, что вторая половина …
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4 августа 2018, 04:43