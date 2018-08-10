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Имущество Обшаровской птицефабрики выкупили за 10 млн рублей
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10 августа 2018, 10:11
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Россия оказалась на 34-м месте по доступности бензина
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10 августа 2018, 07:18
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«Современные медицинские технологии» не смогли обжаловать решение УФАС
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10 августа 2018, 07:07
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Лже-террорист из Самары получил два года
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10 августа 2018, 07:00
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Под Тольятти 150 человек тушили горящую траву более 7,5 часов
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8 августа 2018, 09:37
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Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске
Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые …
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6 августа 2018, 10:51
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«Столб дыма был виден издалека»: пламя уничтожило баню и постройки в Зубчаниновке
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6 августа 2018, 01:26
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Труп 78-летней пенсионерки нашли в сгоревшей квартире на Советской Армии
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5 августа 2018, 03:06