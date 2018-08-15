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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Во вторник, 14 августа, самарские «Крылья Советов» начали подготовку к игре четвёртого тура российской премьер-лиги против московского «Локомотива». В общую группу вернулся форвард Сергей Корниленко, который получил травму в игре с «Оренбургом». В предыдущем матче с «Ростовом» он на поле 
15 августа 2018, 10:51
Два года в колонии проведет самарец, «заминировавший» ТЦ «Аврора»

Два года в колонии проведет самарец, «заминировавший» ТЦ «Аврора»

На два года в колонии задержится житель Самары, который сообщил о заминировании ТЦ «Аврора Молл». Напомним, что 18 апреля он вытащил сим-карту из своего телефона и позвонил по номеру экстренной службы «112». Мужчина заявил сотрудникам оперативной службы, что ТЦ заминирован, 
15 августа 2018, 09:43
В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация

В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация

Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и 
15 августа 2018, 08:53
Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре

Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре

Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
15 августа 2018, 08:22
Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

Частная баня сгорела ночью в Октябрьске

В ночь на понедельник, 13 августа, в 04:41 в Октябрьске произошёл пожар. На улице Волжской на площади 60 квадратных метров горела частная баня. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, на месте событий работали шесть пожарных, которые использовали две единицы техники. 
13 августа 2018, 10:51
Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы

Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы

В субботу днем, 11 августа,  возник крупный пожар в  районе Южного города в областной столице. По словам очевидцев, столб дыма поднимался  высоко в небо  и был заметен издалека. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:33.

Когда пожарные 
12 августа 2018, 10:47
В историческом центре Самары задымился трамвай

В историческом центре Самары задымился трамвай

В пятницу, 10 августа, примерно в 18:00 на перекрестке улиц Фрунзе и Комсомольской возникло ЧП с трамваем, следовавшим по маршруту № 5. Во время движения в салоне трамвая возник густой дым и водитель остановился, чтобы пассажиры смогли эвакуироваться. Когда проезжавшие 
10 августа 2018, 10:02
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