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Форвард Сергей Корниленко вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
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15 августа 2018, 10:51
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Два года в колонии проведет самарец, «заминировавший» ТЦ «Аврора»
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15 августа 2018, 09:43
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В «Вива Ленде» в Самаре сработала пожарная сигнализация
Во вторник, 14 августа, к зданию торгово-развлекательного комплекса «Вива Ленд» на площади Кирова приехали машины оперативных служб областной столицы. В 19:21 поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации. Когда пожарные обследовали ТРК, признаков возгорания не нашли. Никакой опасности не было, и …
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15 августа 2018, 08:53
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Пешеход погиб под колесами машины инкассации в Самаре
Во вторник, 14 августа, в областной столице произошла авария, в которой погиб пешеход. По словам очевидцев, в 20:40 около дома № 115 по проспекту Юных Пионеров пешеход попал под колеса инкассаторского автомобиля. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.
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15 августа 2018, 08:22
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Частная баня сгорела ночью в Октябрьске
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13 августа 2018, 10:51
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Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы
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12 августа 2018, 10:47
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В историческом центре Самары задымился трамвай
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10 августа 2018, 10:02