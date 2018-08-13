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В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку
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13 августа 2018, 12:26
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»
В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
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13 августа 2018, 11:22
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«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани
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13 августа 2018, 10:33
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Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы
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12 августа 2018, 10:47
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В историческом центре Самары задымился трамвай
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10 августа 2018, 10:02
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Под Тольятти 150 человек тушили горящую траву более 7,5 часов
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8 августа 2018, 09:37
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Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске
Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые …
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6 августа 2018, 10:51