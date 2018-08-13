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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В Самаре снесли плавучую баню-ресторан, принадлежавшую ОПГ «Законовские»

В областной столице в районе поляны Фрунзе демонтировали плавучую баню-ресторан, подконтрольную организованной преступной группировке «Законовские». Об этом в своем микроблоге в Твиттере сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
 
- Никаких документов, алкоголь без лицензии. Накануне при проведении контрольной закупки сюда, 
13 августа 2018, 11:22
«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

«Переходил в неположенном месте»: пешехода сбил УАЗ в Сызрани

Стали известны новые подобности аварии, которая случилась в пятницу в районе РМЗ в Сызрани. Поздно вечером, в 22:35, около дома №19 по улице Мира УАЗ с 71-летним водителем за рулем сбил пешехода. Оказалось, что пострадавший вышел на дорогу в неположенном 
13 августа 2018, 10:33
Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы

Около Южного города под Самарой горели 800 кв.м. сухой травы

В субботу днем, 11 августа,  возник крупный пожар в  районе Южного города в областной столице. По словам очевидцев, столб дыма поднимался  высоко в небо  и был заметен издалека. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 14:33.

Когда пожарные 
12 августа 2018, 10:47
В историческом центре Самары задымился трамвай

В историческом центре Самары задымился трамвай

В пятницу, 10 августа, примерно в 18:00 на перекрестке улиц Фрунзе и Комсомольской возникло ЧП с трамваем, следовавшим по маршруту № 5. Во время движения в салоне трамвая возник густой дым и водитель остановился, чтобы пассажиры смогли эвакуироваться. Когда проезжавшие 
10 августа 2018, 10:02
Под Тольятти 150 человек тушили горящую траву более 7,5 часов

Под Тольятти 150 человек тушили горящую траву более 7,5 часов

Вечером во вторник, 7 августа, под Тольятти в районе населенного пункта Рассвет в Ставропольском районе тушили серьезный пожар в лесу. Сигнал о возгорании поступил в 15:20. В лесном массиве горела трава. На месте событий сделали опашку по периметру, чтобы не 

8 августа 2018, 09:37
Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Двое жителей Чапаевска погибли при пожаре в Новокуйбышевске

Во время пожара в Новокуйбышевске погибли два человека. Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 августа в поселке Семеновка. На улице Степной загорелся дачный домик. Предположительно, причиной возгорания стала банально непотушенная сигарета, пишет gorodnsk63.ru. Мужчина и женщина, которые 
6 августа 2018, 10:51
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