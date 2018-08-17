18 августа в Красноярском районе состоится II конно-спортивный фестиваль памяти Михаила Каштанова. Организаторами мероприятия стали администрация района и ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский».
Начиная с 1970 года, за несколько лет в голой степи Михаил Каштанов создал уникальное сельхозпредприятие – государственный племенной конный завод и поселок. Сейчас в активе хозяйства – 6 тысяч гектаров пахотной земли, 270 лошадей, из них 120 породистых: русская рысистая, орловская рысистая, арабская чистокровная, русский тяжеловоз.
Программа фестиваля:
9.30-11.00. Встреча и регистрация участников.
11.00. Парад открытия Фестиваля. Приветственное слово главы Красноярского района Михаила Белоусова и почетных гостей. Концерт.
11.25-16.00. Джигитовка, скачки, бега, конкур, выездка, костюмированные выступления на лошадях. Концертная программа. Работа интерактивных площадок для детей и взрослых. Катание на лошадях, пони и фаэтоне. Летние кафе, город мастеров, ярмарка фермеров и многое другое.
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