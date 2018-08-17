Рядом со стадионом, который будут строить в районе Радиоцентра к Чемпионату мира по футболу 2018 года, может появиться конноспортивная база. Областной минстрой предполагает, что она может войти в состав универсального спорткомплекса. Работы по его проектированию должны быть выполнены в течение …