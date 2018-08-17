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Материалы по теме:

Главные темы вечернего выпуска программы «Новости Самара»

Главные темы вечернего выпуска программы «Новости Самара»

В 18:45 на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ» выйдет вечерний выпуск программы «Новости Самара». Осталось совсем немного времени до того, как ведущий Алексей Елхимов и наши корреспонденты расскажут вам о главных событиях пятниц. Пока же предлагаем вам ознакомиться с темами выпуска:
17 августа 2018, 06:18
19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в районе стадиона «Самара Арена» ограничат движение

19 августа в Самаре – футбольный день. На стадионе «Самара Арена» в рамках четвертого тура чемпионата РПЛ встретятся «Крылья Советов» и московский «Локомотив». В связи с этим, для обеспечения безопасности в городе введут временные ограничения движения транспорта.

С 14:00 до 22:00 

17 августа 2018, 10:14
Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

Открыто движение общественного транспорта по улице Мичурина в Самаре

В Самаре снова можно беспрепятственно ездить по улице Мичурина. 14 августа было закрыто движение общественного транспорта по дороге на участке от Осипенко до Челюскинцев. Там устраняли неисправность на водоводе. Сразу после завершения работ, вечером 16 августа, движение транспорта было вновь 

17 августа 2018, 09:49
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей

Три кобылы и один жеребец: В Самаре из конюшни похитили породистых лошадей

Из конюшни на улице Халиловской в Куйбышевском районе Самары украли лошадей, передает 63.ru. Произошло это ночью 29 августа. Злоумышленники проникли на частную территорию и вывели четырех животных из загона. Утром хозяин не досчитался трех кобыл и одного жеребца. Некоторых 
31 августа 2017, 10:37
В Самаре построят центр развития пятиборья и конного спорта

В Самаре построят центр развития пятиборья и конного спорта

Подведены итоги открытого конкурса на выполнение проектных работ по строительству универсального спортивного комплекса школы высшего спортивного мастерства № 5 в г.о. Самара. Объект, который расположится в поселке Мехзавод, станет базой развития современного пятиборья и конного спорта.     
 
Победителем 

26 сентября 2013, 04:01
Выселенные с ипподрома пони нашли приют в Загородном парке

Выселенные с ипподрома пони нашли приют в Загородном парке

В Самаре существует несколько конных клубов. Но только один занимается развитием детского спорта. При этом организацию, которая строила конюшни и проводила соревнования еще на ипподроме, в 2010 году со скандалом выгнали с обустроенного места. Приют лошади нашли в Загородном парке.

Пони 

19 июля 2013, 12:41
Футбольный ЧМ-2018 может помочь развитию хоккея в Самаре

Футбольный ЧМ-2018 может помочь развитию хоккея в Самаре

Рядом со стадионом, который будут строить в районе Радиоцентра к Чемпионату мира по футболу 2018 года, может появиться конноспортивная база. Областной минстрой предполагает, что она может войти в состав универсального спорткомплекса. Работы по его проектированию должны быть выполнены в течение 

13 декабря 2012, 12:30
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